阿普航空／圖

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文娟拖著疲累的身軀，一步一步踏上狹窄的樓梯，進了屋裡，隨手把大衣往椅背上一放，趕緊扭開暖氣，好讓屋子暖和起來。牆上的掛鐘指著十二，文娟像洩了氣的皮球，軟巴巴地往沙發上一躺，再也沒力氣動彈了。

這樣的日子，已無聲無息過了十多年。不知道家人、親友、同學以及義章，現在生活得怎麼樣？文娟好想回去看看，卻不敢也沒勇氣去想這事。她曉得，目前的處境，使她無顏見江東父老。

當初會來美國讀書，不也是自己選擇的嗎？文娟不後悔來美國，恨的是自個兒不爭氣，不敢面對現實；悔的是不知道好好把握機會，任憑命運的捉弄。

如果時間可以倒流、如果再給她一次機會、如果世昌不這麼快離開她、如果義章願意再來找她、如果……唉，如果這只是一場夢，一場未曾發生的夢，那該有多好！

大學畢業後，文娟順利找到教書的工作，義章也考上預備軍官，在南部服役。兩人南北相隔，每逢假日，義章總是一頭衝向台北，兩人相聚時間雖然短暫，卻分外甜蜜珍惜。

義章曾不只一次許下誓言，服完兵役後找份工作，便立刻結婚。雖然文娟早已點頭，心中也期盼著這一天的來臨，然而她卻也盼望著義章能答應另一件事，與她一同出國深造。

班上一半的同學，畢業後紛紛申請美國大學研究所。看大家忙著補習托福、準備GRE考試，那股風潮實在無法讓文娟不受影響。她覺得大家都出國，如果她不跟著出去看看，會被別人瞧不起。何況她成績不錯，已被班上同學公認非留學不可的，怎能不爭口氣呢？

打心底，文娟也滿腦子的憧憬，美國大學師資優良、設備好，攻完學位後找份工作，買房子、開新車，多令人羨慕的生活！

無奈，義章卻暫時不打算出國，至少三、五年內不考慮，因為家裡急須他賺錢維持家計。父親早逝，身為長子，他怎能撇下這個家不顧呢？

為了出國的問題，義章不知費了多少唇舌，向文娟解釋：「我們可以先工作幾年，盡我的力量完成對這個家的責任，再出國也不遲啊！兩個人一塊奮鬥，總比一個人來得容易，是吧？你曉得我家的情況，媽媽和弟妹都需要我。更何況我現在也籌不齊出國留學的費用，希望妳能體諒。」

文娟默默無語，不敢注視義章的眼光。

義章入伍第二年的夏天，喬大給文娟全額獎學金，她匆匆寫信給義章：「我已決定八月十日前往美國，機會難逢，放棄實在太可惜……明年暑假我會回來看你，不必擔心……」

她接到義章氣急敗壞，從營區公用電話亭打來質問：「妳從來就不曾為我著想過，現在我才認清妳是如此……」

「義章，你知道我不是那種人。我之所以匆促決定要出國，實在是因為喬大給我全額獎學金，機會難得。從長遠來看，我先出國打基礎，不是也很好嗎？」

文娟雖然與義章鬧彆扭，但仍由衷希望他能趕到機場 送她。前一陣子忙著準備出國各項手續，無暇分心想這事，如今拎著大箱小箱，與家人親友道別時才驚覺，這一別，不知要等何時，才能與義章相見了。

「娟娟……」

文娟不敢相信自己的耳朵，是義章的聲音。顧不得爸媽和親友，文娟放下背包，撲進義章的懷抱中，緊緊抱住他的臂膀，淚水潸潸地流個不停。

「我以為見不到你了……」

「本來是無法趕來的，部隊正在演習。好不容易說服了連長，請准一天假，我趕緊坐夜車趕上來送妳。」

「你不生我的氣了？」文娟撒嬌地望著義章。

「現在還說這些幹麼，我人不是都在這裡了嗎？」

義章從口袋掏出一個小盒子，「我沒有什麼東西送妳當留念，這條翠玉項鍊是準備當妳的生日禮物，現在就提前送給妳。希望妳天天戴著它，就好像我時時刻刻伴在妳身邊……」

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文娟躺在沙發上，輕輕撫摸著胸前的翠玉珠子，思念之情有如潮湧。不是嗎？它整整伴我十五年了！文娟思忖著，這份藏在內心深處的愛，只有她自己知道。世昌從頭到尾都不清楚，義章或許早已忘了。然而，機場臨別那句：「妳要好好照顧自己，多多保重。」支撐著她走過多少漫長的艱難歲月，有誰能了解？又能向誰傾訴，她心中的痛苦、委屈與惆悵呢？

可是，今晚文娟卻怎麼樣也無法控制自己，因為她不敢相信自己的眼睛，晚上在餐廳見到的那位男士，身影是那麼熟悉。多年來的夢想與盼望，難道成真了嗎？

剛到美國這南方小鎮，一切都如此的新鮮，文娟感到既興奮又緊張，多少日子以來夢寐以求的事終於實現了。眼前的一草一木都是那麼清新可愛，她甚至覺得，這裡的月亮也比故鄉的大又圓。

同學會為新生安排食宿，幫忙辦理各種證件，還有迎新會，讓文娟格外覺得日子過得既溫馨又愉快。（一）