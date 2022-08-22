卡羅來納之夢（一五）

台灣男追得很緊，女孩優柔寡斷，又剛來，就給攻下來了。平華的口氣像是城堡被攻陷，關羽大意失荊州的樣子。反正大家都說不值得，平華又加了一句。

林靜班上有兩個台灣女生，林美華黑瘦高䠷，見到林靜也是先問你多大，聽說二十六歲，就嘆道：你們怎麼都這麼小啊！她其實也只不過三十歲而已。聽到林靜是大陸來的，美華就笑道：你們可不要來解放我們呀！林靜也就跟著笑了。

想起小時候讀的圖畫書裡，台北街頭賣牙膏的阿花被老闆毒啞了，阿花渴望自由，重回故土大陸。畫面歷歷在目，當時的震驚也是真實的，否則不會記憶如此深刻。可是如今的不以為然甚至好笑，也是真實的。那麼少年時代洗腦的成功係數到底多少呢？還是更多的潛移默化，並不在某一個點面，而是縱向的紋路？

另一個台灣女生叫賴天嬌，說話嬌滴如天籟，見到林靜，先就說剛從天主教堂出來，就在學校旁邊很近。如果林靜也想去，隨時可以帶她去。見林靜說臉上乾燥，就指著自己的臉說：我用奧雷，看皮膚多嫩。又從口袋裡掏出一張紙片，傲嬌地說：報紙上有奧雷的coupon，你可以用。林靜不知道「酷胖」是什麼，見她一臉天王老子的樣子，也不想跟她問詢了。

倒是下一次上課，賴天嬌一見林靜，就十分熱情地迎過來：哎呀，我看到你給系主任的蝴蝶剪紙了，真漂亮啊！林靜的腦子裡浮出萊恩女士那冷冰冰的臉。賴天嬌又衝著林靜笑：你再有的話，也給我一幅吧。林靜答說都給教授了。

比較文學課上除了兩個台灣同學，還有兩個德國 女生，並排坐在後邊，用德語嘀咕著，班上全是女生。（一五）