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華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

我們的生活充滿陽光（一二）

水影

忽然他一拍腦袋，大聲說：「一年前，在九○號公路，你幫我們換輪胎……」

莉莉安也恍然大悟地說：「對對對，你就是那個好心人呢！」

一年前，威爾和莉莉安行駛在九○號公路上，忽然就爆胎了。威爾將車子小心開到路沿，他從後車廂取出備用胎和千斤頂，準備換胎。不知是他的千斤頂不好使，還是他大病初癒氣力不夠，無論他怎樣使勁，車子紋絲不動。

威爾累得氣喘吁吁，力不從心，莉莉安來幫忙，也絲毫沒用。暮色四合，兩人正在焦灼之時，有輛車子在他們後面停了下來。一位戴著黑框眼鏡的亞裔年輕人走了過來。他問了情況，二話不說，就從自己車裡取出千斤頂。

他看見威爾虛弱的樣子，讓他在邊上休息，獨自一人，臉色憋得通紅，用盡全力將車子頂了起來。卸輪胎、擰螺絲、裝輪胎，他忙得滿頭大汗、雙手油污，終於把輪胎換好。

威爾和莉莉安連聲道謝，莉莉安問他的名字和地址時，他笑笑說：「一點小忙。」說完，轉身就走了。

「原來是你啊，真是一個好心人。上次是，今天又是，進來坐一會吧。」威爾和莉莉安熱情地邀請道。

春陽進去小坐了一會，寒暄了幾句。莉莉安問他：「我看你跟葉琳都是很好的人，為什麼會分居啊？葉琳跟我提過一嘴，我也沒好意思細問，總以為她丈夫有什麼對不起她的地方。可是今天看見是你，就想著不會啊！」

春陽跟莉莉安大致說了借錢給人治病，導致買房告吹的事。他說：「我是不應該不跟葉琳商量，就借錢給別人。是我錯了，我現在正努力爭取跟葉琳復合。」（一二）

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