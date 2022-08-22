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華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

無緣的結局（全文完）

孟絲

「我，我可以陪伴她！」這時欣妍見車道上警燈閃耀，立刻趕來。

警官問明欣妍身分，非常抱歉地說，藍先生在地鐵七號站等車的時候，出事了！出事？出什麼事？……他……他……被一個遊民，也許是白人至上主義者……推下軌道！……那……正是火車進站的時候……紐約市警已經把肇事嫌犯……逮捕……

血液忽地沖上腦門，眼前漆黑一團，什麼都看不見了。身體搖晃了一下，被欣妍用力扶住。

好一陣，她醒過來，恍恍惚惚，似夢似真，那場景斷斷續續在眼前飄忽不定，她感到疲憊不堪。

她勉強回警官的問話，是的，今晨為趕火車，他急忙中忘了吃藥。他今天去紐約，主要目的是和律師談取回兒子的監護權……是的，他昨夜幾乎整夜沒有睡覺。他出門時神情正常……他平時本是一個非常機警的人……

警察的問話非常詳盡，好像沒完沒了，心湄覺得好累。終於，警察似乎理出頭緒來。藍先生站在月台上心神不安，完全忽略了周遭環境，更沒有注意到對亞裔仇視的遊民！火車匆匆進站，轉瞬間，悲劇就這樣發生了。是偶然也是必然。

幾年的病毒蔓延擴散，導致全世界不安，美國亞裔公民遭受了嚴重而偏執的種族歧視。天曉得，這樣偏頗的悲劇摧殘了多少家庭！

將近三年的時間，多少美籍亞裔成了被迫害的犧牲品！而他，一個偶然間的錯誤，讓她永遠失去了她的終生摯愛。如今，心湄只有任淚水無休止地默默流淌。（全文完）

亞裔 警察 遊民

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