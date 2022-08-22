趙梅英／圖

她心底那點隱隱的期盼，「只是因為在人群中多看了你一眼，從此我開始孤單思念」，又灰飛煙滅了。兜兜轉轉還是逃不了明碼標價的範疇。

老莫對著崔茵寧，三言兩語概括了自己的過往：太太嫌他沒用，帶著女兒嫁鬼佬了。「我就是《北京 人在紐約》的男主角，不過一直沒有碰到像阿春那樣的女主角。」老莫說這話時，眼睛直盯著崔茵寧，彷彿這樣，崔茵寧就會感受到女主角非她莫屬。

崔茵寧心不在焉地聽著，她在關注天空。剛才絢爛的夕陽已經不見了蹤影，剩下一堆閒散的晚霞兀自散步。彷彿缺了主角的舞台，再熱鬧還是隱含著落寞。

「我好像在說單口相聲。」

崔茵寧口裡正含著冰水，老莫的話讓她急急地吞下，她淺笑著：「現在很流行脫口秀的。」

老莫一愣：「真不愧是做律師的，講話是一語中的！」

老莫的誇獎於崔茵寧來說，等於又關上談話的門，她的淺笑慢慢換成了不易覺察的苦笑。被湯姆老頭拉過來換了窗口，可其他參與人她都沒有機會看，老莫如香口膠一般地緊緊粘著。很多的感覺相隔太久，崔茵寧不知應對。她的心思一直游離著，彷彿她是看戲的觀眾，無法說得出主角的台詞。

終於熬到燒烤結束，光影中好像有幾對已有難捨難分的趨勢。崔茵寧看到莫名地開心，她對著老莫打破已經有挺長時間的沉默：「再見！」

老莫一點也沒有收到崔茵寧的各種感受，還沉浸在自己的思維裡：「急什麼？停車場再說。我正好看看你的車，需要保養和修理，都到我們店裡來！」

崔茵寧一臉尷尬地和大家道別，和老莫一道走去停車場，那情形好像他們是速配成功的一對。湯姆老頭笑得滿臉溝壑堆積一起，別有深意地對著崔茵寧：「我告訴過你的，換個窗口就會有不一樣的風景。」

崔茵寧也笑：「是啊、是啊！謝謝你的提醒。」

老莫在一旁跟著笑：「我們中國有句古話：不聽老人言，吃虧在眼前。」

崔茵寧偏頭看了老莫一眼，她發現老莫是雙眼皮大眼睛，和她家鄉大部分人的單眼皮味道不同，和西方人深邃的眼睛又不同。老莫似乎感覺到了崔茵寧的注視，胸脯挺得更高，笑聲也更響。

崔茵寧回到家時，老媽還沒睡，迫不及待地問後續情況，又極力裝作漠不關心地東拉西扯。崔茵寧故意捉迷藏似地遮著、蓋著，其實是沒有什麼實際內容可以說。

老爸、老媽在美國的日子很久了，生活卻沒有因此變得豐富。不懂英文、不開車，鄉下小城市，老人的生活和坐牢區別不大。尤其是她老爸，只在網上跟人下下圍棋、院子裡種菜養花，大門都不出。這事給他們猜謎，他們可以熱鬧兩天。

崔茵寧沒有想到，父母那邊比她期待的要熱鬧得多，但引起熱鬧的原因卻讓她大驚失色。老莫直接找到她家裡，還來了幾次，都是崔茵寧上班的時間。等她知道時，情況已經變成這樣。

老媽說：「小莫這人真不錯！勤快、實在，尊敬老人！」老爸居然還上了賊車，去了老莫的修車鋪觀光 。崔茵寧有些犯傻，即便當年，她情竇初開的時候，也沒給家裡掀起這樣的狂瀾大波。

崔茵寧從老媽那裡，問來老莫的電話，打過去直言：「我覺得一個人過日子挺好的……」

話沒完，老莫就打斷了：「你根本不是一個人，你有浩浩、你媽和你爸！一家三代大家庭。我才是一個人，形單影隻的感覺你不懂，除了電視，都沒有可以發出聲音的東西！」

崔茵寧想了想：「那趕快找個人，好好過日子吧！你條件不錯的。找沒結過婚的都行，要是願意從國內搬運，你的機會更多！」

老莫嘿嘿一笑：「你這律師不做了，改當紅娘？」

電話裡，老莫看不到崔茵寧緋紅的臉。

崔茵寧的聲音更低：「是怕你在我這浪費時間，正如你所說，我一家三代人口眾多……」

老莫頓了頓：「這件事情上，哪裡有浪費一說。你我都是經歷婚姻失敗的，那我們的青春、感情都白白浪費了嗎？過往不過是生命裡的一段旅程，將來也是……」

崔茵寧沒再接話。老莫的內涵似乎還挺豐富，和他身子骨的單薄不一樣。這扇窗風景的確有點不同，雖然和她期待的不一樣。

3

阿萍氣勢洶洶地走進崔茵寧的辦公室，把一杯熱咖啡 重重地甩在桌上，咖啡汁飛速濺起。穿著白襯衣的崔茵寧嚇了一跳，急忙推後座椅，滑得老遠。

她抬頭看著阿萍：「怎麼了，家裡爆發戰爭了？」（三）