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卡羅來納之夢（一四）

凌珊

你怎麼認識他？牛莉一下睜大了眼睛。

他來餐廳吃飯。林靜答。

哦，牛莉若有所思道，他結婚了的，太太在國內。

6

牛莉的神情讓林靜一愣，帥哥到底不一樣。原還以為牛莉誰也不喜歡。

平華說過，老田對牛莉有意思，你沒看，做了好吃的菜，都特別給她留出來。但是老田太老了點兒，頭髮都快沒了。牛莉則宣稱每天上學打工還來不及呢，哪有時間談戀愛。可是一提到常亮，眼睛卻亮得可以照明整個屋子。

林靜又想起，前不久跟牛莉去教堂聽演唱會的事。那天牛莉要林靜陪她一起去看個音樂會，就在附近教堂。走出房子，林靜就看到停在門口的車。

牛莉指了前邊乘客座位讓林靜坐，林靜於是坐進去。一股新車的味道迎面而來，米色的車內壁溫馨安寧。車一開動，自動安全帶也「啪」的一聲幫你戴上。再看一眼司機，戴著眼鏡，滿臉微笑。牛莉介紹說這是某某，在哪裡高就，如何怎樣。

到了教堂，因為去晚了，幾個人就在靠牆的過道上站著看，林靜站前邊，牛莉跟新車男在身後聊天。音樂會結束了，新車男建議去附近走走。林靜在前邊走，他們兩個在後頭不即不離。新車男個子矮，長得也一般。

路邊的毛毛狗野草很好看，一片片在風中搖曳。林靜無聊就去摘幾支，牛莉也過來摘，竟然還有蒲棒草，最後就是舉著幾根蒲棒草上車回轉。

現在一聽到常亮的名字，牛莉就如此興奮，讓林靜在心裡回想起這一幕。

平華說，她系裡的一個女孩就跟系裡一個副教授好上了。副教授是台灣來的，家境不錯，但腿有殘疾。（一四）

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