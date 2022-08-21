我們的生活充滿陽光（一一）

瑪麗還跟她說，那天她說話也有點過。以你老公這種性格，你一定要管帳，分居、離婚倒也不至於。

當初搬出來雖然是意氣用事，葉琳突然過起單身母親的生活，也是有一段適應的過程。她也有想念春陽的時候、也有想起春陽種種好處的時候、也有感到辛苦和寂寞的時候，但是每當看見航航開開心心去上學，她還是覺得一切都值了。

春陽每個周末都會過來，最初只是帶航航出去，晚上吃了麥當勞 ，就送航航回家。葉琳本來覺得在那個小公寓裡，壓抑得喘不過氣，搬出來後心情寬鬆不少，雖然依舊對春陽有怨氣，但也不像前段時間那麼冷若冰霜了。

漸漸春陽就在周末買了菜過來，像以往那樣，給全家做一頓晚餐。他的廚藝一如既往地出色，而且做得比以前更加用心。不得不說，葉琳有點盼望一周中的這一天。

秋去冬來，聖誕節 快到了，家家戶戶張燈結綵，威爾和莉莉安也不例外。他們家門前有一棵高大的松樹，枝繁葉茂。周末的下午，威爾站在梯子上，吃力地往松樹上掛燈飾，莉莉安扶著梯子說：「小心啊，你的年紀越來越大，這棵樹卻是越長越高了。」

恰好春陽又來看航航，他見此情景，上前說：「我來掛吧！我是葉琳的丈夫。」

春陽利索地爬上梯子，將燈飾繞著大松樹一圈一圈地圍了起來，最後在樹頂上放上一顆金色的大星星。威爾摁下燈飾開關，燈光熠熠閃亮，璀璨奪目。

莉莉安一直若有所思地望著春陽，待到春陽從梯子下來，她問道：「我們是不是在哪裡見過？」

威爾也說：「看著面熟……」（一一）