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無緣的結局（五）

孟絲

心湄想陪他同行。他說這樣的事不需要勞師動眾，要她在家做點好吃的等他，他辦完事，很快會回來。

然而，那天他出門以後，她在家等他，覺得心神不安，她很後悔沒有陪他同去。

下午三點左右，預計是他應當回來的時候，卻不見蹤影。也許律師太忙？也許還須準備更多文件，證明伊妹不是一個合適的媽媽？也許他又去探看兒子……也許……總之，也說不出什麼道理，心湄就是有些七上八下，心神不安。

她特地煮了一道無錫肉排骨，那是她當年跟藍家大廚師學來的絕活。她曾在藍家試做過幾次，獲得藍府上上下下的讚美。又燉了一鍋海帶蘿蔔排骨湯，還用海蜇皮涼拌小黃瓜絲，冰了一瓶紅酒，她覺得他們兩人都需要稍稍放鬆一下。

時間已近黃昏，她忍不住撥打他的手機，一次、兩次、三次，卻一直關機。也許電池沒電了？他總是這樣粗心大意，許多事不拘小節。

等啊等，一直等到夜幕低垂，仍然沒有消息。她開始有些惶恐，不知會不會出什麼事？他畢竟昨夜一整夜失眠……

門鈴終於響起來。啊！回來了！心湄懸著的心終於放下了，自己太神經質！小步跑去打開大門，站在門前的卻是兩位挺拔帥氣的警察，車道警車上閃著紅燈。

警察來了？難道他出事了！出事了？會出什麼事？不可能！

「夫人，你好！」警察禮貌地問好。

「請問有什麼事嗎？」

「哦，請問家裡還有其他人嗎？……可以陪伴你！」

「陪伴我？為什麼？」（五）

警察 失眠 手機

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