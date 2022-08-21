趙梅英／圖

崔茵寧不曉得浩浩的回話是有意還是無意，她絕對不敢輕易去觸動那根弦，直截了當地問。對浩浩，她覺得自己的離婚是虧欠，所以一直非常小心翼翼。

在崔茵寧冷靜的分析裡，父母是促動她離婚的重要因素之一，父母也算她離婚的受益者。父母看不慣的女婿終於不在眼前，父母應該比她婚姻關係存續間和她的相處更自在和諧。不過隨著她恢復單身的時間越久，她的婚姻重新被列入父母最頭痛和操心的事情，父母的心情比家裡有待嫁的剩女還要急切。

父母好了傷疤忘了疼一般，不再認同以往。尤其老媽，篤信基督教後，反過來指責崔茵寧在婚姻中過於強勢，缺乏女性應有的溫柔和順從。

崔茵寧越發無語：「結婚也好，離婚也罷，不都是為了生活更加幸福嗎？我們現在不是很好？」

老媽說：「你不要強嘴，我當年沒有和你爸離婚，就是不願意你的檔案裡寫著『父母離異』幾個字，不然你在同學裡都矮人一等！你現在這樣單身著，想過浩浩的感受嗎？」

「那是什麼時候的老黃曆了，我們現在生活在美利堅合眾國，別說離婚，你就是同性戀、未婚生子，都沒人管你，這是私事！」

「喝了點洋墨水，就以為可以糊弄我們。鬼子上級領導管不管這事我不知道，但是鬼子不停地結婚離婚、同居處男女朋友，七老八十奔九十歲的都一直在談戀愛的路上。」

崔茵寧幾乎每次和老媽爭執，最後都以笑場結束。老媽胸脯一起一伏，胖胖的身軀還微微顫抖著，指手畫腳的一招一式，都讓她忍俊不禁。笑過之後，雖然問題還是問題，卻沒有燃起任何戰爭的硝煙。崔茵寧想和前夫尚榮吵架如果也這樣，他們應該不會離婚吧。

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崔茵寧定了定神，扯回思緒，偏轉過身，笑著回答湯姆：「當然不是，我很期待有人一起欣賞……」

「有的時候，等待是沒有用的，還需要主動出擊。」湯姆打斷她，眨了眨眼睛繼續：「就像你現在換一扇窗看看，景色一定大不一樣！」

老莫是崔茵寧換窗之後看到的。老莫典型的南方人，個夠高卻並不魁梧。說話時捲舌音和前後鼻音都沒有，舌頭彷彿燙平了一般。崔茵寧聽得很不習慣，她的老家在遙遠的松花江。平著舌頭直出直入的語音讓她很彆扭，她打了聲招呼，就準備開始躲閃。

老莫正心意闌珊地灌蘇打飲料時看到崔茵寧，他彷彿是被火星 點燃的乾草堆，「噌」的一下就燒得火焰旺盛。他披著那身火焰，就湊到了崔茵寧的跟前。

南方版熱情是潤物細無聲，也無處可逃的。老莫問崔茵寧喝點什麼：「可樂、雪碧、果汁、冰水？」崔茵寧沒動聲色地不置可否，老莫一鼓作氣地繼續：「要不喝點啤酒，或者紅酒？夕陽下暢飲，別有一番滋味在心頭。」

不想讓老莫繼續延伸，崔茵寧只好選擇了冰水，含糖飲料她戒了很多年。她自從生下浩浩之後，就只喝溫水，涼水一下肚，五臟六腑都難受。

老莫不知道這些幕後，好歹崔茵寧有了回應。一見到崔茵寧，他把聽說的一些情況都對上了號。

聖約翰教堂很大，占地幾十畝，幾個大門，有英文堂、西班牙語堂和中文堂。即便每周都是去這家教堂禱告的人，也可能連擦肩的機會都沒有，老莫和崔茵寧就是如此。

老莫去的是中文堂，他的汽車 修理鋪很多客人都在。教堂的八卦 私事也就這樣傳到他的耳朵，崔茵寧，別人口中特別孝順能幹的女人。律師事務所的合夥人，離婚帶著父母和孩子過，她的形象在老莫心中很高大驃悍。

真人卻大相逕庭，崔茵寧雖然高䠷，卻有著南方女子的纖細，講話輕聲細語的很嫻靜，感覺溫室裡的花朵一般。老莫迫不及待地把自己的私事倒給崔茵寧，對她也有著「十萬個為什麼」一般的好奇。

崔茵寧淡淡的，一如她的個性。她從來沒見過，更沒聽說過老莫。周日來教堂禱告，她一般在中文堂放下老媽，把兒子送去幼兒組，然後獨自去英文堂。找一個偏僻的角落坐下，聽牧師講道。在心裡和上帝對話，那是一周裡最平靜、最溫馨的時光。雖然老媽以各種理由，諸如孤單害怕之類的，軟硬兼施想讓崔茵寧一起過中文堂，崔茵寧都不為所動。中文堂裡那些自來熟的阿姨讓她感覺她被生吞活剝，老媽的喋喋不休也會因此N次平方地增長圍繞著她。

老莫說他經常去中文堂，崔茵寧就一點也不奇怪，老莫對她家的情況有瞭如指掌之勢。（二）