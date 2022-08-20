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白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

我們的生活充滿陽光（一○）

水影

沒想到葉琳一開口就告訴他，她跟航航要搬出去。

「什麼意思，怎麼叫你跟航航搬出去？」春陽有點急了。

葉琳平靜地說：「那天我說了分開，你也同意了。我們沒什麼財產，所以分開也簡單。我把存款一分為二，我拿三萬多。我答應航航給他換學校，我要說到做到。至於我們的關係，我覺得分開對我們都有好處，都冷靜一下。如果過不下去，就離婚吧。」

春陽一聽，就著急起來：「那天我們就是吵架話趕話，算不得數的。我不同意分開，更不同意離婚！」

「不管你同不同意，我已經決定了。這件事情我無法原諒，我們這麼耗著，對誰都不好，不如放手吧。」葉琳語氣平緩，但神色異常堅定。

春陽又軟磨硬泡地說了好多，但是葉琳完全不為所動。最後葉琳答應春陽，任何時候都可以過來看航航，她暫時也不會遞交離婚申請。

葉琳帶著兩只大皮箱、兩只紙箱子，跟航航一起離開了。

春陽站在停車場，望著葉琳揚塵而去的車子。他一動不動地站了很久，一滴淚水從眼角滑落。

一陣風來，滿天樹葉簌簌飄落。

5

葉琳和航航的新生活開始了。

航航在新學校適應得很快。春陽曾經辯解道，好學區也會有霸凌之事。葉琳開始也有擔憂，所幸這所學校的孩子們並沒有這個現象。航航交了兩個新朋友，他因為惦記他的朋友，變得非常期盼去學校。葉琳見此，如釋重負，媽媽的心裡，兒子比任何事情都重要。

瑪麗的房子裝修後，以三十一萬五千的價格賣掉了。她聽說葉琳因為房子的事跟老公分居了，倒是對她態度又緩和了。（一○）

學區 霸凌

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