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白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

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無緣的結局（四）

孟絲

那時藍大哥下班後，就被妹妹拖來心湄處吃飯，商討對策。一年多下來，離婚官司告終，雖不理想，至少擺脫了不幸婚姻的枷鎖和煩惱。

眼前心湄多麼令人愛慕，是個充滿智慧的淑女。她善良、成熟，凡事站在不同角度為他人著想……在台北的那段歲月，溫馨的家庭生活讓他們擁有了許多珍貴美好的共同回憶。妹妹藍荳竭力撮合催促下，藍大哥後半生終於有了一段美好和諧的幸福婚姻。

那天藍大哥又接到兒子電話，說是爸爸額外給他的夏令營活動費，被媽媽沒收了。不准他參加為期一周的郊外夏令營，說是為他的安全著想。兒子很生氣，悄悄地說，其實是被媽媽拿去給那個人賭博賭輸了。那個人還喝酒、還罵人……

正說著，突然電話被掛斷了。藍大哥非常憤怒，知道兒子偷偷給他電話，一定是被媽媽掐斷了。他決定找律師，必須把兒子撫養權要回來。整整一夜，藍大哥在床上輾轉反側，徹夜難以入睡。

第二天清晨，藍大哥決定去曼哈頓城裡把事辦了。心湄見他精神欠佳、眼圈發黑，勸他不要激動，先把降血壓藥和各種藥吃下去。

每逢他激動，不僅血壓飆升，還會引起身體各處不適，頭昏腦脹。年輕時，由於長期去中東地區出差，飲食習慣不一樣，胃腸消化不良，弄得慢性疾病纏身。當年那一度夢想做飛官的瀟灑壯年郎，已今非昔比，真是歲月加煩惱，不覺催人老。（四）

血壓 曼哈頓

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