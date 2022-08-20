趙梅英／圖

──人生猶如一支拋物線，在越過最高峰之後，便會以迅雷不及掩耳之勢下滑，所有的珍愛都將一一散去。我們窮盡一生的力氣所要學的，不過是如何優雅地放手……

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夕陽開始下山，但天空依然明亮。無垠的舞台上，一端紅艷的雲朵捧著火球，好像在燃燒，另一端羸弱的月牙鑲嵌在清冷的湛藍中。兩個截然不同的世界沒有縫隙地並存，仿若季節的隆冬和盛夏同時展現。

崔茵寧饒有興趣左右偏頭看著，心底湧出一串莫名的欣喜。來美國生活十多年，她想不起以前的日子每天這個時刻在幹什麼，這是她第一次發現日月同輝的奇景。她有些不明白，在日常概念裡反常的現象，為什麼看上去不怪異，感覺還特別和諧寧靜。

「你今天來這裡，就是為了欣賞景色？」教友湯姆老頭的聲音很渾厚，把崔茵寧嚇了一跳。

今天為什麼來這裡？她記得很清楚。上周末晚上，崔茵寧帶她媽來參加聖約翰大教堂的中文聖經查經活動。結束回去時，經過教堂大廳，老媽突然指著一個牌子問：「那是幹什麼的？我們可以去嗎？」

崔茵寧順著老媽的手，看到巨大紅艷艷的「歡迎」兩個漢字。她根本沒駐足去了解具體情況。按她的經驗，聖約翰教堂的公益活動都辦得非常好，尤其針對他們這些移民 過來的「少數民族」。來美國之後自稱「三子」（聾子、啞子，傻子）的崔茵寧老媽，從不希望錯過其中任何一場，這也是她為數不多可以離開家門且又安全的社交活動。

崔茵寧沒有猶豫，奔向了站旁邊負責登記的湯姆：「我們可以參加嗎？」

湯姆笑呵呵的，笑容中帶著一絲促狹。他記錄下崔茵寧母女的名字，遞過來一張內容介紹：「熱烈歡迎！如果你爸爸也願意來充當親友團助威！」

崔茵寧一愣，掃了一眼單張內容，馬上反應過來，這應該是相親事宜，她的臉不由得一陣發燙。好在時間晚了，周圍的人都面露疲憊，腳步匆匆趕著回家，根本沒人注意她。

崔茵寧拽著老媽快步離去。不知就裡的老媽還在急切地問：「啥時候？幹啥呀？要帶些什麼？」

是否參加這場相親性質的燒烤，崔茵寧有些猶豫。她年少時就非常排斥類似的活動，好像把人當商品，擺在那裡等待買主。崔茵寧曾慶幸，戀愛、結婚雖有點波折，但好歹沒有用上這些外力一氣呵成了。想著美國是崇尚個性自由的資本主義國家，應該不會有太多干涉私事的行為。卻原來在這個問題上，天下烏鴉一般黑，連換湯不換藥都稱不上，熱心於此事的人根本沒有種族、文化之差，表現出來的形式也基本雷同。

老媽弄清楚了詳情，瞬間樂開了花：「感謝主、感謝主！主肯定是垂聽了我的禱告。我們幾千人的大教堂，肯定很多單身精英人士，大家缺的不就是相互了解的機會嗎？這比阿萍說的相親網站靠譜得多。阿萍的主意可真不乍樣！不想想擱網站來相親，是真是假我們怎麼知道？還有啊，人在哪圪塔還不知道呢！怎麼處？大家要是同一教堂的，根底一問就清楚了……」老媽的東北普通話開閘就像擰到最大限量的水龍頭，水流嘩嘩不斷，不管是否牽連得上的，混在一起傾倒出來。崔茵寧懶得聽，不過給老媽的口水澆灌一下，意識到自己不去這次聚會，老媽搞不好會水漫金山淹沒她。

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算起來崔茵寧離婚快六年，六年的時光，兒子浩浩由嗷嗷待哺的嬰兒長成了小小男子漢。有時從超市買東西回來，浩浩會說：「媽媽，你把重的留給我來搬。」說完還煞有介事地去做。

崔茵寧看著小小的背影，忍不住眼睛泛酸。自己是不是需要找個人來分擔下？念頭都是一閃而過，瞬間無了影蹤。如果為了浩浩再去找一個人，當初不離婚不是更好？更何況崔茵寧都不確定，浩浩是否需要爸爸？浩浩從來沒有問過關於爸爸的事情。美國的單親媽媽比例非常高，孩子詢問父親的問題稀奇古怪，層出不窮。崔茵寧聽到、看到都多，還特別關注查詢了。她已經準備好了幾套說辭等浩浩發問，但卻無一派上用場。

倒是浩浩四、五歲時，有鄰居小朋友來玩，問浩浩爸爸在哪裡，崔茵寧很語塞。就如洩漏題目的考試，在考場上發現臨時換題，那些提前準備的答案全都用不上，而新題又是沒有預備的。

崔茵寧窘迫得彷彿闖了禍不知所措的孩子，浩浩卻很淡定，沒有聽到小朋友的問題一般：「你要吃冰淇淋嗎？我家有那種迷你型的，超級可愛！我們去冰箱拿。」（一）