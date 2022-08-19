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前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

卡羅來納之夢（一二）

凌珊

換言之，林靜看到老中臉上的擔憂和愁苦，很大因素是因為跟他們原本的期待值有關。就像一個在籠子裡無憂無慮的小動物，突然給放到了野外山林裡，要去為居所費神、為三餐奔波，牠們的震驚和愁苦也就在所難免。好在動物的本能就是生存，食色性也。還有老祖宗的吃苦耐勞，鳳凰涅槃的道理可以支撐。

林靜站在前檯當服務生，任務就是煎牛肉餅，再放進圓麵包裡夾好，搭起司片和不搭的兩種，一個漢堡就做成了。冰凍的牛肉餅一包十幾個硬邦邦的一落，她把肉餅一個個掰下來，大平面爐上「噗噗」噴上食用油，煎肉餅。後來她在日本料理店，看到那種炒飯的平面電爐。肉餅來回翻個身，香噴噴的牛肉餅就煎好了。

開飯時間，學生們魚貫而入的時候，她就把這些牛肉漢堡擺好。如果有人要的話，她就遞上去。賣剩的漢堡放到暖爐裡，給打工的他們自己分享，等到下班時還是熱乎的。連戴維都說，這漢堡真好吃，美國的牛肉就是好。

戴維說起幾個人某天去新開張的中國餐館吃自助餐，吃到撐。

你猜吃了幾盤？戴維問，一邊把身上的紫圍裙解下來。他倒是習慣了操作洗碗機，一直在洗碗間，給他調工種也不換。

五盤。林靜答。

戴維伸出了一隻手，再加上兩個手指。七盤。

戰鬥力旺盛！林靜感嘆道。

幾個人休息吃飯的時候，也是碰面閒聊的機會。洗碗間跟戴維一起工作的還有個委內瑞拉來的男孩，長得鼻直口方，很是俊美。皮膚黝黑，女朋友卻白得像蠟。

他見到林靜先問：你多大了？林靜就逗他五十歲。真的，問你呢。他很認真，繼續逼問。（一二）

日本

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