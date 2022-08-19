我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

永夜之後（全文完）

楊明

他衝過去以中文大聲喊出「季格悟」，中年男人回頭，兩張相似的臉上，有各自的憧憬和滄桑。

幾乎全被冰川覆蓋著的南極洲，海上也漂浮著冰山，整個大陸只有極小的區塊在一年之中冰雪得以短暫消融。如果你以為這一片白茫茫大地飄著雪，事實卻又並非如此。因為溫度過低，極點附近空氣非常乾燥，那裡有的是連綿的冰，而非飄舞的雪。

格悟出走極地邊緣是一種逃亡的距離，而非做為父親遺棄的距離。繼承了格悟血脈和姓氏的季冬並不恨父親，在亮晃晃的永晝長日裡，童年缺失父親陪伴的季冬，願意讓格悟看到成年後的自己，依然有幸福的能力。

幸福，並不是成為一個有錢人就能得到的。如果人的祈願往往是自己缺失的，那麼他可能並沒發現自己已經擁有的，就是最珍貴的。

什麼是窗？沒有窗的房間失去日夜？分不清黑白？那麼沒有窗的人生呢？失去了什麼？又分不清什麼呢？

盛夏入住五天，才發現隔離旅館的捲筒衛生紙竟然壓了花紋。她細細看著，是企鵝。

據說皇帝企鵝不築巢，雌企鵝產卵後，雄企鵝把卵放在雙腳上，用充滿脂肪的大肚子覆蓋，保持溫暖。六十天裡，雄企鵝不吃不喝，一直站著孵蛋，直到小企鵝破殼而出。而雌企鵝在這段時間，會出海覓食以彌補產卵失去的能量。等到小企鵝孵出，再回來一起養育。

所謂父母子女，原沒有標準的相處模式。

盛夏並不知道女兒有一個推特好友叫季冬，她也沒有留意到自己轉發的歌曲〈盛夏的果實〉下方，有Ushuaia的留言：「會的。」

而永夜之後即是永晝。（全文完）

冰川 旅館 推特

上一則

文壇損失 獵魔師作者德蘭尼、索馬利亞莎翁雙雙辭世

下一則

紅玫瑰的記憶

延伸閱讀

通膨伙食縮水 日水族館改餵便宜貨 企鵝水獺「撇頭拒吃」

通膨伙食縮水 日水族館改餵便宜貨 企鵝水獺「撇頭拒吃」
全球最小企鵝 聖地牙哥水族館展出

全球最小企鵝 聖地牙哥水族館展出
舊金山動物園「老紳士」最長壽飼養企鵝40歲過世

舊金山動物園「老紳士」最長壽飼養企鵝40歲過世
日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00
「一瓢紐約」、「俠隱」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

2022-08-18 02:22

急診室的春天

2022-08-13 02:01

不知老之將至

2022-08-11 02:00

求職之路

2022-08-13 02:00

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意