他衝過去以中文大聲喊出「季格悟」，中年男人回頭，兩張相似的臉上，有各自的憧憬和滄桑。

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幾乎全被冰川 覆蓋著的南極洲，海上也漂浮著冰山，整個大陸只有極小的區塊在一年之中冰雪得以短暫消融。如果你以為這一片白茫茫大地飄著雪，事實卻又並非如此。因為溫度過低，極點附近空氣非常乾燥，那裡有的是連綿的冰，而非飄舞的雪。

格悟出走極地邊緣是一種逃亡的距離，而非做為父親遺棄的距離。繼承了格悟血脈和姓氏的季冬並不恨父親，在亮晃晃的永晝長日裡，童年缺失父親陪伴的季冬，願意讓格悟看到成年後的自己，依然有幸福的能力。

幸福，並不是成為一個有錢人就能得到的。如果人的祈願往往是自己缺失的，那麼他可能並沒發現自己已經擁有的，就是最珍貴的。

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什麼是窗？沒有窗的房間失去日夜？分不清黑白？那麼沒有窗的人生呢？失去了什麼？又分不清什麼呢？

盛夏入住五天，才發現隔離旅館 的捲筒衛生紙竟然壓了花紋。她細細看著，是企鵝。

據說皇帝企鵝不築巢，雌企鵝產卵後，雄企鵝把卵放在雙腳上，用充滿脂肪的大肚子覆蓋，保持溫暖。六十天裡，雄企鵝不吃不喝，一直站著孵蛋，直到小企鵝破殼而出。而雌企鵝在這段時間，會出海覓食以彌補產卵失去的能量。等到小企鵝孵出，再回來一起養育。

所謂父母子女，原沒有標準的相處模式。

盛夏並不知道女兒有一個推特 好友叫季冬，她也沒有留意到自己轉發的歌曲〈盛夏的果實〉下方，有Ushuaia的留言：「會的。」

而永夜之後即是永晝。（全文完）