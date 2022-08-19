王幼嘉／圖

他要給伊妹和兒子一個驚喜！是的，他要伊妹去超市買排骨、去買五香豆乾……

終於到家了，人呢？怎麼見不到伊妹身影？兒子剛放學回來，見到他果然有大驚喜，用雙手緊緊抱住他。梁媽媽也推門進來了，她住在不遠處女兒家，從大陸來美國探親，順便在藍家幫忙照顧，賺一點零用錢。

「媽媽呢？」

「不知道！」兒子仍用雙手緊緊抱住他，「爸爸不要再出差了好不好？好想你。」

「好兒子，爸爸以後少出差。媽媽呢？」

「我不知道！」

「好像去什麼……綠草地。」梁媽媽說。

「什麼綠草地？」

「聽說是什麼……健身 中心……」

「健身中心？」

「我也不清楚，反正藍太太每天都去……」梁媽媽說。

「天天都去？」

「可不……」梁媽媽說。

「晚飯都不回來吃，都是梁媽媽陪我吃飯、哄我睡覺……」兒子似有無限委屈。

「陪你吃飯？哄你睡覺？」

「我反正沒事，又住得近，都說遠親不如近鄰嘛，我又喜歡你這個兒子……」

「真謝謝你！梁媽媽，麻煩你替我們叫兩個外賣吧，好久沒吃中國菜，饞得很。」

晚餐過後，藍大哥渾身疲乏，沖完涼，就倒頭睡去。醒來已是第二天中午，整整睡了十五、六個鐘頭。兒子在學校，屋子裡很安靜，伊妹在客廳看電視連續劇，衣著整齊，臉上畫著濃妝，彷彿要出門作客的架勢。

「你回來啦？」見藍大哥從臥房出來，輕描淡寫地問了一句。

「怎麼？不希望我回來？」

「反正，你回不回來，日子就是這樣過。」

「什麼意思？」

「你一年到頭不在家，我們還不是過得很好……」

「你的意思是，這個家有我、沒我無所謂？」

「反正……好了，不說了，我下午有事，對不起不陪你了！」

她轉身拿起漂亮的LV包包，穿著渾身名牌，踏著名牌高跟鞋，從從容容打開大門，毫無留戀地走出去。

藍大哥後來從流言蜚語中，漸漸知道了伊妹紅杏出牆的點點滴滴。他其實很早就覺得，和伊妹的婚姻是錯誤的決定，一時的激情，釀成了難以挽回的命運。他們之間沒有共同語言，對事、對物沒有共識，對生活沒有同甘共苦意願。她認定他是這個家庭唯一應當提供一切享受的負責人。她無知、膚淺、不思上進、缺少同理心，物質享受是她人生追求的終極目標。

對目前的景況，藍大哥默然無言。年輕時的激情令他陷入目前的深淵，他沉思了很長一段時日，決定是該主動改變命運的時候了！

●

離婚手續辦得比想像中緩慢了許多，主要是伊妹獅子大開口。首先她要求目前居住的房產，而後竭力爭取兒子的撫養權，並且要求高昂的贍養費。只要她不再婚，藍大哥的退休金 也必須和她平分……

知情人紛紛傳言，伊妹早已和健身房一位教練有婚外情。但做為丈夫，總是最後得知真相的人。即使如此，只要她和情人沒有正式結婚，藍大哥便有贍養伊妹的義務。

美國法庭對於離婚後兒女的撫養權，絕大多數是判給母親。即使出具各種證據，證明母親不適合扶養子女，但大多數案件仍由生母獲勝。

兒子判給伊妹扶養以後，她並沒有負起母親照顧的責任。藍大哥常常接到兒子來訴苦的電話。每逢這樣的時候，藍大哥都會非常激動、非常憤怒，往往會趕到原來的家找兒子。

有時伊妹不在家，藍大哥會帶兒子出去吃頓飯，安慰兒子一番。偶爾，如果伊妹在家，那就會爆發一場大戰。最後讓大家鬧得筋疲力竭……

3

心湄當年在台北，對瀟灑的藍大哥便有份暗戀。因為相差十歲，這份暗戀也只有藏在心底。後來到紐約讀書畢業上班，從藍荳那兒常常聽到藍大哥的消息，知道他的婚姻不美滿，心底深處為他感到難過。偶爾趁藍荳來探望哥哥的時候，也幾度和藍大哥見面聚首。因為和伊妹沒有交集，每次見面也只是吃吃飯，淡淡地話話家常而已。

後來藍荳得知哥哥的婚姻出問題，鼓勵哥哥離婚，特地從芝加哥 趕來，暫住在心湄的公寓，為哥哥出謀劃策、加油打氣。（三）