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舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

卡羅來納之夢（一一）

凌珊

可以戴手套，他說。

林靜答應著，卯起勁來幹，倒像是好久沒用的力氣終於派上了用場。她幹了一會兒，塑料手套又箍又悶，索性脫下來。

戴維見她那麼拚力，就說悠著點，活是幹不完的。要是都幹完了，就失業了不是。

林靜給他的北京口音逗笑了，就說：你清華畢業的，怎麼來這裡讀書？

這裡不好嗎？戴維笑咪咪地反問道，別迷信名牌，南卡大學正宗比那些什麼名牌強百倍，學費便宜、氣候宜人。

哈哈，林靜想說咱們事先商量過嗎？真是英雄所見略同呢。她這樣幹著活，彷彿吊著的心有了著落，盤子雖然重，心情反倒輕鬆起來。

到了下午，阿諾進來找她。林靜還以為自己哪裡做錯了，洗盤子的活都不能做，那真是天有絕人之路。正擔心著，原來是阿諾把她調換到服務台，後廚的經驗到此為止，已經出師了。

那晚上她洗澡的時候，卻看到手臂上一個小小的黑點兒，她試著用手搓擦，黑點兒並沒有洗掉。應該是洗碗液的結果，她想，因為早上還沒有呢。小黑點兒鉛筆尖大小，後來就一直印在手臂上。每次看到，她就要去揉擦一下。

5

林靜開始慢慢適應生活，首要條件是生存。學校餐廳這份工作雖然錢不多，但是有免費午餐，漢堡、三明治隨便吃。不到兩個月，林靜就豐腴起來，臉也從瓜子變成鴨蛋臉了。拍的照片寄回國內，媽媽就說，臉都鼓起來了，還是胖好看。

每天下課，換上餐館綠色制服、紫色帽子和圍裙，走進叮叮噹噹的餐廳，彷彿就進到另一個世界。

林靜想，有時候某種狀況是不是自己限定的，比如說中國人臉上的憂心忡忡。其實美國人到中國，也會有文化落差。也許他們事先有準備，所以到了也不會被那裡的窮苦嚇倒，當然他們也很少懷著去中國討生活的目的。（一一）

北京 南卡

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