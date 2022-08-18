我們的生活充滿陽光（八）

「今天Tom推了我一把，我就摔倒了。」航航說道。

這個Tom一直欺負航航，以前只是言語霸凌 ，現在居然動手了！葉琳只覺得忍無可忍，一腔怒火噴薄欲出。

「你告訴老師了嗎？老師怎麼說？」

「老師讓Tom道歉，Tom說是不小心碰了下。」

「他是不小心碰的嗎？」

「我覺得他是故意的。媽媽，我真不想去這個學校了，我們還換學校嗎？」

「問你爸！」說到此事，葉琳更是氣不打一處來。

「爸爸，我們還換學校嗎？」航航轉過頭去問春陽。

春陽這兩天睡沙發睡得腰酸背痛、眼圈發黑，他聽見航航的問題，就不耐煩地說：「以後再說。」

「你今天去接航航的時候，有沒有跟他老師聊聊航航被霸凌的事？」葉琳摸著航航受傷的膝蓋，頭也不抬地問道。

「都道歉過了，小男孩嘛，磕破一點皮沒什麼，我小時候就是這麼打打鬧鬧長大的。」

「你就是這樣！自家人的事一點不當回事，別家的事當大事。跟你這種人結婚，真是太倒楣了，倒楣透了！」葉琳站起來衝著春陽怒道，她滿腔的怨氣終於不可抑制地爆發了出來。

「那你去找別人啊！」春陽也是個有自尊心的人，這些日子一再被葉琳數落，再加上幾天沒有睡好，心情也是煩躁難耐，聽到葉琳說跟他結婚倒楣透了，他很受刺激地叫了起來。

葉琳見春陽還吼自己，心中的怒火騰騰地往上竄。瑪麗的指責、航航的受傷、小公寓房子的簡陋和狼藉，她不能也不想再繼續這樣的生活！她衝口而出：「好啊，我們分開吧，離婚吧，這日子沒法過下去了！」

「分就分！」

話趕話的，忽然就說到了離婚，其實葉琳也是真動了離婚的念頭。本來嶄新的、美好的生活就在眼前，豈料被春陽生生地破壞了、阻斷了！春陽雖然不是個壞人，但跟這樣的人生活在一起，實在是太累了！（八）