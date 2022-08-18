季冬從盛夏女兒推特 上的照片，循線找到了她的臉書 ，盛夏在臉書轉傳了一首有她名字鑲嵌在其中的歌：「也許放棄才能靠近你，不再見你，你才會把我記起。時間累積這盛夏的果實，回憶裡寂寞的香氣。」

盛夏轉傳時寫下了：「一直向南走，是不是會見到你？」季冬直覺，這一行字是寫給父親的。

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已經經過幾番隔離，盛夏依然不能熟練地掌握快篩試劑的操作。當她依指示將滴管裡的混合液，滴入平擺在檯子上較USB略大的測試裝置，她想起了驗孕棒，兩者竟如此相似。前者檢驗是否有病毒感染、後者檢驗是否有新生命孕育，如果其他事情也有測試方式，世界會更好一些嗎？投資 會賺會賠？創業成功還是失敗？婚姻順遂還是坎坷？

格悟投身新興的生物科技業，是懷抱改善生活品質的夢想，或者只是看到賺錢的機會？職場上依然不夠練達的盛夏認為，前者遇到困境仍能堅持突破，後者有明顯得失計較，反而先遭到淘汰。

盛夏想，格悟給她的那五萬元，大約是他給這世界依然在持續付出堅持夢想的人的補償，為了自己缺失的理想。那原應該是他流亡基金的一部分，願意付出的人不會走投無路，她相信他會再闖出一片天。

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情感上父親對季冬是吝嗇的，但是經濟上卻是大方的。季冬母親將沒用完的錢都存在了季冬名下，成全了他這一趟世界邊緣的旅行。

我們總以自己所在的區塊為核心，來衡量遠近。蘇東坡活著的時候，開封是核心，他被貶的海南島遂成了天涯海角。殊不知對烏蘇懷亞的人而言，台北才是遙遠的角落。相比同氣候類型下常見的苔原景觀，烏蘇懷亞有較茂密的森林，季冬終於在以森林為背景的街上，看見了他的父親。（五）