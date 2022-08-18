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舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

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無緣的結局（二）

孟絲
王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

她不惜代價學化妝，用省下來的伙食費，購買昂貴的化妝品，把自己裝扮成高貴誘人的名門閨秀。又利用各種人際關係，輾轉得到一位神父的幫助，表面上說是來紐約念書，其實心中暗暗決定，是來尋找金龜婿。

藍大哥拿到碩士學位，立刻找到工作。藍爸本是成功的富裕商人，所以藍大哥的優厚薪水完全自由支配，比繼續攻讀博士的同齡人，手頭寬裕得多。為了追女友，乾脆把摩托車賣了，換來一部二手紅色馬自達小跑車。

平時搭地鐵上班，周末就開著跑車拉風，或是去長島海灘曬日光浴、或是去花園州大西洋城賭場觀光、或是去百老匯戲院看舞台劇、或是去洛克斐勒中心看麗的大腿舞，或是……這種種都令伊妹陶醉不已。每逢藍大哥約她，她必定答應，即使事前已和其他單身貴族約好，也必定推託掉。

有一次，她剛準備坐入藍大哥小跑車，卻被一個年輕人攔個正著。那人叫黃之星，也是紐約留學生圈子裡的活躍人物。那時正在準備博士論文口試，幾個月來忙得不見人影。

「你怎麼回事？」黃之星鐵青著臉，質問伊妹。

「什麼怎麼回事？」伊妹理直氣壯地反問。

「我們……不是……？」黃之星伸出右手，指著無名指上的白金戒指。

藍大哥忽然明白，原來他們已經訂過婚！但是伊妹雙手手指上什麼也沒有。

「你……你……才兩個多月不見，你就……你……你……氣死我了！」

黃之星臉色慘白，轉身把右手無名指上的白金戒指用力脫下來，對著伊妹狠狠地扔過去。

「你是真正的水性楊花，將來誰娶了你，會倒一輩子霉……」黃之星轉身大踏步離開。

「我們走吧，不要理他！」

伊妹站在原處，嘴角露出一絲冷笑，一面催促藍大哥快快發動他那輛紅色馬自達小跑車。

這場景令藍大哥內心深處有一絲不安，他決定取消出外兜風的行程。

「對不起，我忽然想起來，有件重要的事要辦。今天晚上沒法陪你兜風了。」

「什麼意思？……人家推掉了好幾個約會……特地來陪你……」

「對不起，真的有事。抱歉、抱歉。」他立刻開車離去，心中翻江倒海，五味雜陳。

這件事在熟人圈子裡，立即引起了風言風語，藍大哥決定減少和伊妹約會的次數。他雖然對伊妹一度有興趣，但是，她畢竟和人家有過婚約，黃之星在紐約留學生圈子裡，也是風評尚佳。見到伊妹對黃之星那樣決絕的場面，藍大哥對伊妹開始有些懷疑。那次之後，他決定撤，不蹚這渾水。

既然她和黃之星已經訂婚，兩人顯然相識、相戀過，他不能拆散人家姻緣。而且一個女人如此善變，正如黃之星所說，將來誰娶了她，一定會倒一輩子霉。藍大哥相信這不是咒詛，是預言、是先見之明。

他不再約伊妹外出，他不喜歡善變的女人。然而，不久之後一個周末，伊妹堵在藍大哥租來的公寓門前。她說她懷孕了……藍大哥雖然對此充滿疑慮、對未來的婚姻遠景感到懷疑，但他必須對自己的行為負責，他不能始亂終棄。就這樣，伊妹成了藍夫人。

2

藍大哥任職的工程顧問公司，包攬了世界各處的工程，藍大哥做為公司資深工程師，經常被派往世界各處爭取合同，即使戰亂紛擾的中東地區也不例外。到這些地區出差，經常時間較長，或二十天、或一個月。

中東地區氣候異常炎熱，有時為解決技術問題，必須親自到工地指揮，常常揮汗如雨，消耗很多體力。不同的飲食習慣也是問題，常感到身心俱疲。每次出差回來，需要許多時間調整。在家裡養尊處優的伊妹對丈夫的態度，往往充滿抱怨，覺得自己十分委屈，不僅要照顧幼兒，更須守空房。

婚後十多年，那天藍大哥從沙烏地阿拉伯王國出差回來，回到家裡是下午，真渴望吃一口熱烘烘的家鄉美食。在沙烏地一個多月，吃不到一絲豬肉、嘗不到一滴豬油……想像著無錫肉排骨，幾乎淌下口水來。（二）

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