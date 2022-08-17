卡羅來納之夢（一○）

林靜走出來，心裡嘀咕美國人真奇怪，送個禮物還要預約。本來想去見一下指導教授的念頭也打消了。原先國內那些外教熱情洋溢的樣子，也只是在異國他鄉才有的嗎？還是自己像隻大象，闖進瓷器店？

她悶悶不樂地走著，快到圖書館 了，水池邊上看到一個中國人模樣的中年女子走過來。林靜心下興奮，這回不用翹著舌頭說英語了，正想上去攀談幾句，中年女子卻並沒有停下來的意思，說聲「你好」，也就過去了。林靜又在她臉上看到那熟悉的神情，那種不安與焦慮的神情。

林靜猜想，自己臉上大概也帶著這種神情，簡直成了中國人的通行證了。她走進圖書館想申請工作，往書架上擺書，一周兩個小時。雖然沒多少錢，但是輕鬆，而且還可以算工作經驗。只是申請的人也多，要排隊等很久。

填了表格出來，繼續下一站去學校餐廳申請工作，她的學生簽證 只能在校園裡工作。餐廳工作好找，立刻就可以開始。

黑人經理也是學生，叫阿諾，跟那個大力士的電影 明星阿諾‧史瓦辛格可是不同，瘦得像竹竿，倒是笑口常開，很熱情。

這裡有很多中國人的，阿諾說，明天你就可以來上班。

林靜第一天進到學校餐廳只是覺得大，先去後廚打卡記錄時間，然後戴上帽子、繫好圍裙，去廚房洗盤子。所有的人都要從這個工作開始。

廚房裡蒸氣騰騰，鋁製的機器洗碗機像大立櫃，裡邊好幾層，林靜要把盤子一個個地放進去。霧靄中，她看到旁邊還有兩個男生。老中男生自我介紹叫戴維，清華畢業的。

他見林靜啥也不懂，就跟她交代如此這般，先把盤子沖洗乾淨，再放到洗碗機裡就行了。（一○）