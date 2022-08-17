我們的生活充滿陽光（七）

葉琳臉色蒼白，面有難色地啟口道：「對不起，瑪麗，我們買不了這個房了。我老公才告訴我，他把我們家存款借給別人救急了。我們錢不夠，買不了這個房子了，真的對不起。」

瑪麗臉色突變，她無法置信地睜大眼睛：「什麼？你老公把買房的錢借給別人了？」

「是的，我也很生氣，可是也沒有辦法了。」

「還有這種事，太離譜了！我看你平時挺穩重，沒想到這麼離譜！」瑪麗生氣地說道，兩片綿薄的唇機關槍一樣掃射過來：「你們要是沒錢，早說啊！害我花那麼多精力，為你們準備各種材料，還錯失了賣房良機！本來有家具時讓人看房更好看的，現在空空蕩蕩的，我們還得做些裝修才能上市了。我本來應該問你們要訂金的，還以為大家都認識，就可以相信，沒想到你們是這種人！」

「對不起，我真的不知道，老公才告訴我的，對不起……」葉琳除了對不起，無話可說。

「你們家也太奇葩了！老公借錢給別人，居然不跟老婆商量？而且上個星期一起來看房時，一句也不透露，你老公這種男人太可怕了。你要小心點，別被人賣了也不知道！」

瑪麗氣鼓鼓地走了。過了一會，葉琳隱約聽見瑪麗在跟別人抱怨：真是知人知面不知心，這種人真不能相信。我就是太相信她了，誰知道是這個結果……

葉琳的心裡更難受了，本來皆大歡喜的一件事，現在把瑪麗也給得罪了。瑪麗能說會道、交遊廣闊，自己才開始工作不久，得罪她真是糟糕透頂的事。

葉琳窩著一肚子火回到家裡。當初有多喜悅，如今就有多懊惱，她的臉陰沉得如黑雲壓城、暴雨 欲來。

航航一如既往地迎了上來，他挽起褲腿給媽媽看：「媽媽，我今天摔跤了。」

葉琳看見航航的膝蓋上貼著創可貼，連忙蹲下去仔細查看道：「航航，怎麼會摔跤的啊？」（七）