同學們自己錄了教學視頻，計畫和募集來的抗疫物資和文具，一起寄給孩子們，盛夏的老公捐了錢。

正好盛夏回台北看父母，剛完成隔離，問格悟有沒有空喝杯咖啡 ，也提起了募款的事。

格悟說：「我已經不喝咖啡了，你不是說會失眠？」

盛夏知道他是沒時間，也就沒說什麼。格悟倒是親自把錢送來了，說是不好停車，連車都沒下，隔著車窗遞給盛夏五萬元台幣，還有帶給她父母的一盒水蜜桃。

盛夏有點意外，格悟拿的是現金。格悟說：「沒空去換港幣，你記不記得，我們一起去看郭富城演的電影 《西環的故事》，電影裡的老街我現在還記得，又窄又小。我一直想去香港 看你，以後吧！」

盛夏揮手，看著格悟開車消失在她眼前。直到一個月後，盛夏在香港的旅館隔離，看見格悟破產的消息，才明白為什麼他拿的是現金，以及為什麼他會提起西環的故事，電影講的是江湖兄弟背叛的故事，別人眼中的違法也可能藏有真情。

盛夏想起郭富城唱的：傷心的話留到明天再說。

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烏蘇懷亞有船通航阿根廷首都、智利蓬塔阿雷納斯和福克蘭群島。對生活在台北的人而言，烏蘇懷亞是遙遠的，對當地人而言，輪船和飛機帶來的旅客和物資都是商機。

季冬曾經在一個女孩的推特上看到父親和一個女人的合照，照片是在當年母親打工的那家美式餐廳拍的。女孩寫道：「謝謝Uncle支持偏遠地區的兒童教育。」發布的時間是父親失蹤後幾日。

他拿照片給母親看，母親記得女人就是當年和父親一起喝咖啡的人。但是沒告訴季冬，當年格悟自己沒出面，而是讓她來探詢兒子的身世。（四）