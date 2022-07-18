兄弟倆之間的話不多，更多的時候，都是曹正星問曹正河需要不需要什麼東西。即使曹正河說不需要，每次周末從警校回來的時候，他依舊盡可能給曹正河帶回一點什麼。

曹正河回來後沒多久，當年負責曹正河被拐案的民警之一就找到了曹正星。他姓穆，當年他還是個剛入職沒幾年的小警察 ，現在已經是隊長了。他告訴曹正星，曹正河被拐的案子還沒有結，而且恐怕還有別的孩子受害。他希望曹正星能從日常的點點滴滴裡找到突破口，為案情的突破帶來線索。他們都知道曹正河因遭受嚴重精神創傷已經失憶，他們也多次詢問曹正河，可看他的反應，恐怕是真的什麼也不記得了。

「對他來說，不記得也是好事。」穆隊長嘆了口氣說。

曹正星不知道說什麼，只能點點頭。

「不過，他忘了，咱們可不能忘。當刑警的，就是要把這樣披著人皮的怪物找出來，讓他們接受法律的制裁。要不然，真的算是白活一場。」

曹正星有點被觸動了。當時的他還沒有從警校畢業，可穆隊長的言語間，早已經把他當成是警察的一員了。接下來的幾年裡，曹正星一直和穆隊長保持著聯繫，直到前年穆隊長因肝癌病逝。

穆隊長住院的時候，曹正星去探望過，那個時候穆隊長說話都已經有點困難了。曹正星握著他的手，他忍著疼，艱難地說他知道自己這次恐怕凶多吉少，但小河的案子不能跟著他一起死掉。曹正星忍著眼淚點著頭。

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曹正星去了一趟經邶路髮廊街後面的網吧。老闆一見他進來，就過來招呼。曹正星問：「我弟弟最近來了沒有？」（七八）