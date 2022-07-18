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白蘭花開（全文完）

孟悟

飢餓打垮了沙心，她已經放棄了尊嚴和驕傲，可以勇敢面對前夫的諷刺挖苦，未來的各種羞辱。

剛掛斷前夫的電話，她的手機突然蹦出一條微信：「你好，沙心，我是海天。」

原來「鯊魚」就是海天，她朝思暮念的人以這樣的方式出現！海天說：在群裡看你的微信頭像，就猜可能是你。

沙心的微信頭像是安琪彈鋼琴的相片，但是背景裡有張海報，海報是沙心的鯊魚皮舞台照。要多心細的人才能發現那是沙心。

沙心默然。她想說：我七歲那年，你給了我一塊巧克力，今天又給我女兒巧克力。但她什麼也沒說，只是聽他說，滔滔不絕地說。

他並沒住在沙心的這棟樓，他幫住在八樓的姊姊辦事，突然封樓關在了這裡。他不想被整日關家，於是申請當了志願者。壓力如山，一次次把他壓垮，但一次次又站了起來。到底是經歷過奧運的人，比常人意志堅定。海天很樂觀，他安慰沙心，這是黎明前的黑暗，很快就會回歸正常，巧克力會有，芝士蛋糕也會有。

他的話溫暖、有力量，讓沙心不再憂心明天。她想起九歲那年，他帶她游泳，游到了深水區，她怕，摟緊了他。他安慰她：「別怕，有我在。」

沙心沒有問他的家庭，他也沒有主動提。不過有什麼關係呢？因為他們遲早還會見面，比如明天排隊做核酸。一切都會好起來，就夠了。

第二天下樓做核酸前，沙心給錢坤在微信上留言：「我決定了，不回美國，死守上海。」

沙心仰了仰頭，一樹的陽光撲向她，耀眼華麗的光芒中，白蘭樹似乎開花了。（全文完）

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