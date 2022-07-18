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玻璃房（六）

草白

第二天下午，她像昨天那樣走到門廳那裡，那個戴口罩的女人攔住了她。

──請你等一下。

她以為自己聽錯了。

──能不能別出門？

──最好留在房間裡。

──外面可能不太安全。

女人貌似商量的語氣中，卻透出某種不容反駁的意志力，她猶豫了一會兒，退了回去。那一刻，她甚至沒有感到太多意外。這個人這麼說，自有她的道理，且聽一聽她的理由吧。她站在那裡，看著女人幾乎被口罩遮沒的臉，再次注意到那個呼吸閥，看著像是防毒面具，充滿窒息感。她下意識地摸了摸自己的口罩，還在那裡，有時在屋裡也會忘了摘。她並不反感口罩在臉上的存在，相反，它們讓她感到安全。

「到底發生了什麼？」她聽見自己的聲音模糊成一片輕盈的灰色，努力不讓自己表現出任何負面情緒，生怕捅出什麼簍子來。

「哦，沒……也沒發生什麼。」女人的聲音欲言又止。

她等著她往下說，女人卻不吭聲了。

「聽說……這裡能望見海？」她忽然想起網頁上的宣傳語。

女人似乎愣住了，那聲輕笑從口罩裡傳出，馬上又止住了，「看是能看見的，就是要爬到山頂上。」

「那如何爬上去呢？」她知道自己並不是那麼想看海，只是，此刻，她很想與那個女人聊點什麼，隨便什麼都行。

「現在，那條路封死了，上不去了。」女人馬上低下頭，浮現在口罩上的眼瞼也隨之低垂。顯然，她不願再講下去。

「哦。」她有些失望，但不知問題出在哪裡。

生活中，她贊成多一事不如少一事，可來到這裡後，心裡總有些什麼想讓她問個明白。與此同時，一股無形的力量又阻止她這麼做。（六）

口罩

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