川貝母／圖

第六天下午，兩人坐上計程車，裝作從機場回來。從電視上知道，當天下午一架從她家那頭起飛的客機，降落前不明原因墜毀在島上。有個小姐落地當下尚清醒，說下降瞬間她不知道是叫不出來只在心底吶喊，還是真的叫出來了，一直叫著「飛」，整個人就鼓著一個「飛」字，說地面比她想像得柔軟。整個星球黯淡無光，一片死寂，她猛敲窗戶，造成手指關節碎裂。但如何逃離機艙卻模糊不清，摔了又摔，用爬的。臉好像珊瑚刮過一片黑紫，終於看到光，淚流滿面用頭去叩人家的窗。

逃生的夢一再纏繞重現，她神經衰弱，服了不少媽咪寄來的安神中藥。電視新聞從早到晚轉播，艷陽無情，惡臭沖天，慘綠的士兵封著囗罩行屍走肉。她不敢出門，深怕她就在那夢境裡村子口。對著電視機吃飯的公公瞥見她一次就問一次：叨位來這個小姐啊？汝啥人啊？腔口重到不知所云也好，稍微聽懂一點就完了。他說一粒雞卵自天頂掉落沒壞！他好像把她當作那個小姐了！失智 倒無傷，經她旁敲側擊，好像並沒有。難道報復她多年來的疏離，連他兒子對這個家也是蜻蜓點水。

留意一陣子，她察覺這老人不來陰的，不像她婆婆。要不是婆婆已往生，她根本不會走上這條路，靈魂附身的想法更叫人害怕。婆婆最後一次刁難她是奔喪那天，氣溫又破百年紀錄，要她爬著進家門，沙粒一顆顆嵌在膝蓋上，用手才剝得下來，膝蓋從此一塊暗土。她媽咪早料到他們那邊會有這種陋習，倘事先告訴她，她準逃之夭夭。媽咪只交代看人跪就跟著跪，看人拜就跟著拜。

她在跟誰說這些，聽者是女兒較不堪還是友人，他實在不知道。比起她媽，她實在是個糟糕的女人，糟糕的女人結婚會更糟糕。他記得那天她爬在前頭，她所謂的狗爬式，大腿打直，一隻潔白高貴的秋田犬，對比他是條臘腸狗。她一賭氣起來，反決心將事情做得漂亮。從這點看，她跑到這邊來開民宿 ，也就不奇怪了，越賭越大。

連他的鄉族也攤開來撻伐，傷害到他的自尊，他矢志切割她的話筒。出於慣性的憎惡，偶爾他空出耳朵，聽她怎麼落井下石。出乎意料，這個女人提到「阿燦、燦嫂」，提到「第二故鄉」。

她看見一個女人邊走邊吹口香糖泡泡，泡泡膨脹圓鼓起來便放緩腳步，吹出不是普通人吹得出來好大一個白氣球蒙臉爆開，自個兒樂得哈哈笑。那人誰啊？難得她打探村裡人，他含糊回答，好像說是誰的太太。

又一回在樓上看見那個女人和一個男人，仍舊是那件外套，二姊搶了她的描述，茄子色外套，上面有黃色一撇一撇像閃電。二姊說她跟阿燦回來閒晃了好多年，一下子假離婚、一下子申請低收入 戶。以前屁股後面跟著三個很漂亮的小孩，有兩個還龍鳳胎，現在應該大了，沒看到了。兩公婆好解決，哪知家裡待不下去，借住別人家。那人有錢，市區兩三棟樓，有時回來種點菜，有菜蟲的菜自己吃比較安心，想說有人早晚幫忙點個香也好。結果這兩個不成樣的偷吃人家冰箱裡的柿餅跟蔘片，被人家趕走了。哪知跑去哪，等社區有活動、廟熱鬧你看著，又笑嘻嘻回來吃免錢的……那個女的才好笑，說人家我大都市人，想法跟你們不一樣。大家都學她這句話來笑。

桑葚節傍晚，趕集的人散了，夫妻倆蹭過來看國賓賣魚。阿燦滿口魚經，從小網魚、抓魚、釣魚樣樣行，刀進肚出，「吱」一聲完好一顆肚囊掏得乾乾淨淨。國賓落得清閒，在一旁陪笑，時而伸手將小魚抓到腳邊堆集，準備給阿燦帶回去。阿燦的女人一屁股坐在地上，兩手在膝蓋上交叉，臉疊上去，整個人壓做一個飯糰似的。

她在樓上看見，從屋子走出來不覺躡起腳步，貪婪地看著她，連頸背都曬成黑糖色，一頭炙熱的長髮草裙般蓋住小腿，十個乾旱的腳趾頭挨罰地排成一列。忽然伸手去摳指片上殘餘的紫色指甲油，臉一側露出一隻眼往上瞧，撥開散髮，讓對方看見她打招呼，有氣無力地笑。

國賓本欲跟他嫂嫂做個介紹，支吾兩聲罷了。阿燦笑著說：回來玩啊！

買魚的阿伯糾正他：嗯，什麼回來玩，人家蓋這間民宿這麼大間，你沒看到喔。

她問她要不要進去喝茶。大家反應不過來，她額頭在手背上摩擦，狀似搖頭。阿燦和國賓也怪安靜的。買魚的阿伯訕笑說：哇，今天賺到了，人家要請你喝茶，還不趕緊起來，單單你有咧。

國賓給嫂嫂一個眼神，她未接收到。他們不曾有這類互動。二姊警告過國賓，跟誰保持距離，阿燦是其中之一。國餘自然不用提醒，出了村子還考第一名的孩子，上國立大學在村裡少之又少，哪會跟這種人來往；他老婆更不用說了。

阿燦的女人坐在和室門口，雙腳伸直，腳板抵著門框，好像卡在那裡。阿燦殺完魚、清洗完場地，來找人時，她仍然維持這個坐姿。阿燦不顧女主人制止，連聲叫她腳放下，伸手將她的腳往外打。

她嚷嚷：這個門剛剛好跟我的腳一樣長！前頭還嘻皮笑臉，忽然哭喪起來：我坐這樣比較舒服啦！人家說我背越來越駝了，坐這樣挺直起來，肩膀比較不痛。

阿燦罵她：你乾脆坐這樣睡好了！（三）