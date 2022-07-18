曹正星好像有點明白了。其實很久以來，有個模糊又可怕的念頭就一直埋在自己的心底，他不敢多想。可他知道那個念頭就像團烏雲一樣，一直盤踞在自己的心底，從來沒有離開過。

19

曹正星在二十歲生日的那天，再一次見到了自己的弟弟曹正河。曹正河躺在病床昏睡，被子包裹下的他顯得是那麼的小，臉很瘦，與曹正星想像中的一點也不像。

在此之前，他對曹正河所有的印象，就是一個穿著唐老鴨吹泡泡圖案背心的小男孩。至於那個小男孩長什麼樣，卻是不清晰的，彷彿那個唐老鴨吹泡泡的圖案才是他的五官。曹正星一個人長大的同時，他想像裡的曹正河卻一直都是那個小男孩的樣子。

直到現在，見到躺在病床的曹正河，曹正星才意識到，原來他早已經在心裡認定，自己的弟弟早就不在這個世上。他被這樣的領悟嚇了一跳，一絲愧疚也跟著浮了上來。他蹲在床邊，仔細地看著曹正河的臉。他們已經十二年沒見，他們都已經變成了與之前不同的人，他需要重新認識他。曹正星的身後，曹慶忠和李靜容都在流眼淚。

十六歲的曹正河乾皸得像塊失去水分的硬饅頭，他身上的傷痕就像是饅頭上的霉點和裂痕。在接下來幾年裡，乾饅頭塊在日趨平穩的家庭生活的滋養下，漸漸舒展張開，他的眉眼間也有了更多曹家人的模樣。曹正星總是想從曹正河的一舉一動裡，捕捉到他兒時的影子。可是想要把這個瘦小的少年與那個小胳膊、小腿，跟在他身後叫哥哥的小男孩聯繫在一起，總是很難。（七七）