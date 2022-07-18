她對安琪說：「不吃巧克力，我們留下裙子。」安琪搖了搖頭。

沙心很快把美人魚裙傳到群裡，她說：我女兒剛退了燒，想吃巧克力，不知哪位鄰居能幫忙換一換。

八樓的鄰居很快給了她回覆：我有巧克力。她即刻加了鄰居的微信 ，鄰居的微信暱稱是「鯊魚」。

半個小時後，「鯊魚」給她發微信：「巧克力已經放在你家門口了，裙子不要了，我家沒有小女孩。祝你家寶貝開心快樂！」

沙心開了門，撿起地上的巧克力，包裝精美可愛，是杏仁巧克力。她仰起頭來，過道的燈光突然落進她的眼睛裡，驚喜和感傷交織，複雜而微妙，起伏在她的心深處。很多年前，她孤獨無助坐在訓練室的角落，一個小男孩朝她走來，給了她一塊巧克力，告訴她：「這是杏仁巧克力，我叔叔從美國帶回來的。」

她心慌意亂，把巧克力給了安琪後，開始翻查「鯊魚」的朋友圈。只是「鯊魚」跟她一樣，朋友圈設置為三天可見，他沒有更新，她也沒有更新。可以理解，這些日子大家都在為生存物資而奮鬥，誰也沒有精力更新朋友圈。

沙心無力地癱靠在沙發上，看安琪有模有樣，在茶几上切巧克力。她先切了一半，另一半給媽媽，然後把自己的那一半切成四小塊，說一天只吃一小塊。女兒如此乖巧懂事，當媽的卻看得心如刀割，這是什麼時代啊，吃塊巧克力吃得如此膽怯、狼狽，沒有底氣！

不覺間，淚水模糊了她的視線。她的手指微微發抖，抖著找手機 裡前夫錢坤的聯繫方式。她對前夫說：「我必須把安琪帶回美國。」

錢坤說：「餓暈了才想起了我？放心，我會把你們拯救出來的。」（二三）