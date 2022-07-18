她終於迷路了。跌跌撞撞的奔跑，讓她暈頭轉向，不知身處何地。沒想到，這山上到處都是民宿 或酒店，它們就像靈巧之人所搭的玩具積木，層次井然、色彩分明，隨意撒播在這山嶺坡地之上。她在房子外面的道路上穿行，鮮花在窗戶下面盛開，散發出陣陣香氣。

直覺告訴她，那裡面住著人，滿滿當當的人，沒有一個房間是空著的，可她什麼聲響也沒聽見、什麼人影也沒看到。她無法想像，這裡的人也要被迫待在屋子裡，被禁足或禁言，這實在荒唐透頂，毫無必要。但這些想法只在腦海中快速閃了一下，便消失了。她說服自己這是不可能的，即使到處都是被隔離的人，這裡也不可能。

她經過那些房子，來到一片空地上，視野所及都是被規劃過的，這一塊是綠化、那一塊是停車場，另外的暫時還未被派上別的用場。看來看去都是幾何方陣，根本沒有什麼廢墟遺址，連一塊殘缺的石頭都沒找到，而古老的柱礎和暗舊的青石蓮花座，根本就不可能出現在這裡。以前，她也遇見過這種事情，書籍裡的記錄壓根兒無法在現實中找到對應物。或許，它們在另一座山上，這裡群山相連，不可能全被他們占了。

她很想找個人問問，這到底是怎麼回事，各朝各代的遺址呢，都去了哪裡？那天上午，她感到自己不是行走在山路上，而是在某個園區裡，到處都是酒店、停車場、衛生間，以及遊客服務中心，但沒有人。那些房子都很新，還未啟用，就被摁下了暫停鍵。有時候，她不禁懷疑這整座山上，是不是只有她一個行走的人？（五）