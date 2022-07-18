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殺死星河（七六）

桑文鶴

「你確定？」

「我不能百分之百確定，畢竟她和曹正河在一起的那天，沒有畫這麼濃的妝，也沒有穿黑絲襪。但我感覺那就是她，八九不離十吧。」

「那你覺得曹正河究竟是為了什麼，才要和你分手呢？」曹正星問。

「我真的不知道，這件事在我心中一直都是個謎。正星哥，不瞞你說，結婚以後，我還時不時會想起小河，想起我們以前在一起的日子。我把我們分手前的日子，在我的心裡回味了很多遍，然後想到了一件事。我也不知道我們兩個人的分手，和這件事有沒有直接的關係，但一切確實是從那件事之後開始改變的。」

「什麼事？」曹正星追問。

隨著鄧曉芸的講述，他握著手機的手微微發抖，一股寒意從腳底升騰至頭頂，又從頭頂直撲下來，他整個人如同置身冰窟窿裡。

鄧曉芸說：「那是前年的十一月份，有一天，我在洗衣服的時候，發現了曉光的內褲上有血。我當時就問了曉光，這血是怎麼回事。他說是他上學快遲到了，就從學校的後門翻牆進去，結果屁股被樹杈給刮了一下，就流了點血。後來我把這件事當笑話一樣給曹正河說了，還問他小的時候是不是也像鄧曉光那麼調皮，整天上樹下河的。誰知道他聽了以後，卻沉思了很久。後來曉光放學回來，他說帶著曉光去書店裡買書，領著曉光出去了。曉光回來之後眼睛紅紅的，像是哭過了。我還以為是不是曉光路上鬧不聽話，曹正河罵了他。但是我問曉光，曉光也不說，那天晚上早早就睡了。那件事後過了大概兩個星期，曹正河就和我分手了。」（七六）

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