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玻璃房（四）

草白

一想到那樣的場景，她的內心便像溢滿了東西，需要不停地走動和胡思亂想，才能得以緩解。

此刻，在山下，處於隔離期的同事們，正通過網路了解這個世上發生的事。但無論通過什麼渠道，他們都不會知道她待在這裡。這是一個祕密。在他們發現之前，她會讓自己悄無聲息地溜回去。

那天晚上，女人回來時，她已經在房間裡睡著了。房門打開，食物從外面遞送進來，還有口罩、消毒酒精與洗手液。睡眼惺忪中，她還沒來得及詢問，女人的身影已消失在黑暗的過道裡。她聞到食物的香味，已經一整天沒吃東西了──沉睡中的味蕾毫無徵兆地被喚醒，熟悉的飽腹感將她帶回過去的生活之中。她居然對此刻經歷的一切，產生了新的認同感，好像事情本該如此，無可迴避、無處可去。

第二天一早，她打算去看一處寺廟遺址，當年香火繁盛時，車馬人流絡繹不絕，是遠近聞名的朝聖之地。熱鬧維繫了幾百年，最終毀於一場普通的山林大火。如今，除了幾根擎天石柱、殘缺不全的青石蓮花座以及蓮瓣形的柱礎，便是漫天的野草野花。她在一本地理雜誌上看到過，廢墟現場荒草連天，似乎什麼都沒有，卻比任何豪華的宮殿城池都讓她感到震撼。

出門時，女人低垂著頭，坐在前檯那裡，仍然戴著帶呼吸閥的口罩，好像它已經牢牢地長在那張臉上，成為整體五官的一部分。她要出去，到外面去，趁那個人還沒發現她──這種念頭變得出奇強烈，以致看到那扇向外敞開的灰黑色大門，她幾乎逃也似的，衝到門外。（四）

口罩

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