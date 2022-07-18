川貝母／圖

樓頂西南邊的房間沒有床，只擺張桌子靠窗，桌上覆蓋一面青淡的玻璃。有一天他發覺裡面有東西在動，它便不再只是桌子。桌裡有一片天空倒影，飛機在飛，悠悠緩緩的，天空的高度就這窗的高度。他捲盡簾布拓展天幕，等著看飛機。在這裡鳥是更大的飛機，飛得更快。

去年夏天，一個戴一只耳環的年輕人路過，跟他分享了一個飛機雷達，簡稱「FR24」的訊息，「24」即一天二十四小時，夜以繼日提供飛行訊息。他看清楚他戴的不是耳環，是一枚刺青，刺的不是十字架，是一架飛機。他下載程式，透過它隨時隨地辨認行經上空的飛機身分，掌握它們的行蹤。有一天要是連飛鳥的身家也能辨識，那世界再沒有祕密了。

女主人找不著男主人時，上這兒多半能找著。他垂臉凝視桌面，彷彿研究著某人的命盤。

飄洋過海經營民宿 生活之前，他們的婚姻早已判死。只是如同他們的國家，雖然判了死刑，卻不敢執行。冷戰那些年，妻子默默棄物洩恨，自己的、他的、家裡的，甚至女兒的，從小到大她沒丟過女兒一樣東西。他們沒有因為找不著什麼來詢問她，她變本加厲掏空，丟到一個程度，謎底呼之欲出。這人極可惡是見五斗櫃首格放男襪的小抽屜整個空了，一塊蒼白若女人大腿瘦肉，他竟然笑了。

抽屜底躺著一枚氧化呈古銅綠的硬幣，表面浮凸一線條，偉人頭像詭笑隆起的嘴邊肉。他用食指繞著錢幣外圍，他這些年忙的就是這樣，繞著錢幣跑，指尖沾滿毛灰。岳父相信，在各個收納空間放一枚錢幣有利聚財，他挺願意執行這類無傷大雅又不花錢的小迷信，但此時於他卻似一種腳尾錢的感覺。關上空心抽屜的曖曖回音聽起來坦然又遙遠，曾經這是他的容身之處。

接近攤牌日愈無事一身輕，她說，不然……回你家那邊去，爸媽都贊成。

聽起來好像她不去。她去，只不過不願意跟他在同一個句子裡。主詞是「他」，動詞是「回去」，她的動詞是「去」。

十四只箱子，封箱前她略表尊重請他過目。他覺得丟臉，帶她外婆那兩具骨董木箱和塑膠整理箱，擺明不是去玩的。他向來紙箱輕鬆隨行，水果箱清香耐用，簽字筆在五個面向畫魚，從任何角度都能一眼看到。她說：你乾脆連底下也畫，讓它像骰子在輸送帶上打滾！

對一個豁出去的女人，絕不要有意見。一根手指頭正反兩面包辦一切，他摸了摸、叩了叩，木箱回音如叩門，聽起來世故含蓄，像要來借東西。

「不如……先去晃一晃？」他說，暫時用不到的東西慢點再寄船，我們先飛過去。他預留時間好讓她反悔，她愈是執著，她想看海上的風景，她說。暈船藥備妥，行前忽然變卦，「不然……先去晃一晃。」她說，比較用不到的就紙箱那些。他這次完全忘記做記號，她主動在紙箱上畫魚，兩條，尾巴對尾巴。

民宿蓋了快一年，成立三年，一向體重過輕的她掉了四公斤，非常確定眉間那Y字形皺紋是在這裡刻上的，經常偏頭痛，並且患了一次顏面神經失調。經一旅外的在地房客介紹，她到市區習畫，尋求藝術治療。她的習作瓦片似地一片接一片擺放在牆角，誰無意中發現讚賞幾句就送給誰，絕不掛上牆壁，「掛起來就消失了！」她竟然會說這種話。

他聽膩房客驚艷的讚美，眼看作品流於媚俗。他對她說：你畫那兩隻魚的時候，我就覺得你有繪畫天分。更有經營民宿的天分，他心底嘀咕。

繪畫教室滿是古家具，牆上寫著一句畢卡索 名言：「窮此一生，我都在研究怎麼樣才能畫得跟小孩子一樣。」習畫的人滿眼新奇，走入另一度童年。大學專攻西畫，研究所念造形藝術，科班出身的老師教他們鑑賞古美術，看它童拙的線條、黃昏的色澤，擺設巧妙與否更是知音的考驗。她認為這是外婆的古木箱帶來的緣分。

不透露年齡和婚友狀況，愛穿船形領肩線畢露的女老師，她目測四十。他光看照片，不便說不到四十，反說：不只吧！

老師說古家具現在貴得無法無天，二十年前，不小心說溜嘴，二十年前，她初接觸時隱身在頹廢失修的古厝中，被混在拆屋工人當中的買手一車車載走。經幕後行家清理美化，浮出市面身價暴漲。

那時她才幾歲，可能是跟個老男人一起淘寶……民宿主人得擅長蒐集傳奇，即使一般般，也能給它一次不平凡的描述。

她在島上出生，四歲舉家搬遷，只有海風、哭泣和鼻涕的印象。十四歲轉學回來一年半，舅公看她曬黑了教她講：「我不是黑著底，我是黑沒洗！」

回想起來，那時父母親應該是回來避風頭的。她返鄉的官方說法也是喜歡這片山水，具體的收穫是那些靈魂出竅的古家具有了平坦的棲身所。她最記得去碼頭接運它們那天起著大霧，霧是多美的帆，想到它們從霧海中向她走來，一頭淋漓霧水的她泫然欲泣。

她母親比她更早回歸，在他們看不到的時候，和一個男人在一起。那男人學生時代曾是個民歌手，有一首歌流行過，後來為五斗米折腰，安於做一名鄉下的公務員，閒暇時在文化中心教彈吉他。（一）