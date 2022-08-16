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殺死星河（全文完）

桑文鶴

在雙方對峙，多次警告無效的情況下，警方不得已，當場擊斃了歹徒。脖子受傷的成嘉瀚被送往醫院救治，一天後，在醫院裡去世。

這件事後，曹正星向隊裡提出了休假，隊裡批准了他一個月的假期。他回到父母家，可他們不願意給他開門。他沒有回毛心婷的公寓，而是自己找了間小旅館，昏昏沉沉地睡了半個月，做了各種各樣的夢，他跟著夢裡的劇情，時而哭、時而笑。

他有很多話想說，但卻找不到聽眾，他想講出關於黃婉琳、關於戚綿的故事。他想說，他從頭到尾都一直是一個人的孤獨。他想說，他其實從來沒有向被自己弄丟的弟弟好好地道個歉。他想說，其實他也想聽別人對他說一聲「對不起」。

弟弟的人生被毀滅了，自己也一直都是破碎的。而現在，他覺得自己變成了微小的沙粒，就算是在這裡死了，也不會有人在意他的寂寞。

曹正星慢慢打開那個信封，對那信封裡的東西，他感到一陣恐懼。他能感到，曹正河唯一的、真正的祕密正在展開。信封裡是張生日卡片，那是曹正星這輩子第一次收到生日卡片。曹正河的字寫得歪歪扭扭的：「祝我的哥哥生日快樂。」下面還有一行字：「在涅貴不緇，曖曖內含光。」

曹正星專門在網上查了那句話，才明白了其中的含義。他突然意識到，也許早在接到他電話之前，曹正河就什麼都知道的。對於將要在他身上發生的一切，曹正河或許早就料到了。

他心下悚然，兩耳轟鳴。

就在那一刻，曹正星覺得自己已經不再活著。（全文完）

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