我們的生活充滿陽光（六）

葉琳躺在床上，也是一直在流淚。春陽不跟她商量，就借給別人那麼大一筆錢，害得她計畫得好好的房子和學校全都落空，這件事確實傷到她了。結婚以來所受的委屈一股腦地全部湧了上來。

葉琳自小家境不錯，生活優渥，而春陽的原生家庭較為貧困，對於物質的要求也低。他們到美國之後，一直過著非常簡樸的生活。記得有一次葉琳花了八十美元去燙髮，春陽就不太高興，一直說葉琳燙髮不好看。

他對葉琳說：我們在美國舉目無親，需要攢點錢，以備不時之需。

葉琳覺得他說得有道理，漸漸也學會了省吃儉用。他們的家具多是撿來的，葉琳平時的衣服也是沃爾瑪 這樣的低價商店買來的。葉琳回看自己結婚這幾年，這都過得什麼逼仄日子，她不想再過這樣的日子了！

整個周末，一家人都過得極其壓抑，葉琳甩著一張冷臉，春陽也很沉默。

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周一的早晨，依舊是個陽光燦爛的日子，可是葉琳的心境卻是烏雲密布。

她用粉撲在臉上抹了半天，也無法掩蓋住紅腫的眼睛和憔悴的神色。她坐在格子間，心裡盤算著該怎麼跟瑪麗說這件事。她的心裡又開始恨春陽，是他破壞了這一切，可還得自己來面對這些尷尬。

葉琳還沒想好怎麼說，瑪麗已經興沖沖地走了過來。她遞給葉琳一張紙道：「我們這個周末已經搬家，你們可以做任何事情了。這裡是一些做房屋檢查的人的名單，你們可以安排了。」

葉琳低頭看著那張紙，沉默不語，眼淚在眼眶裡打轉。

「怎麼啦？」瑪麗問道。（六）