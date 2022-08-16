我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

我們的生活充滿陽光（六）

水影

葉琳躺在床上，也是一直在流淚。春陽不跟她商量，就借給別人那麼大一筆錢，害得她計畫得好好的房子和學校全都落空，這件事確實傷到她了。結婚以來所受的委屈一股腦地全部湧了上來。

葉琳自小家境不錯，生活優渥，而春陽的原生家庭較為貧困，對於物質的要求也低。他們到美國之後，一直過著非常簡樸的生活。記得有一次葉琳花了八十美元去燙髮，春陽就不太高興，一直說葉琳燙髮不好看。

他對葉琳說：我們在美國舉目無親，需要攢點錢，以備不時之需。

葉琳覺得他說得有道理，漸漸也學會了省吃儉用。他們的家具多是撿來的，葉琳平時的衣服也是沃爾瑪這樣的低價商店買來的。葉琳回看自己結婚這幾年，這都過得什麼逼仄日子，她不想再過這樣的日子了！

整個周末，一家人都過得極其壓抑，葉琳甩著一張冷臉，春陽也很沉默。

4

周一的早晨，依舊是個陽光燦爛的日子，可是葉琳的心境卻是烏雲密布。

她用粉撲在臉上抹了半天，也無法掩蓋住紅腫的眼睛和憔悴的神色。她坐在格子間，心裡盤算著該怎麼跟瑪麗說這件事。她的心裡又開始恨春陽，是他破壞了這一切，可還得自己來面對這些尷尬。

葉琳還沒想好怎麼說，瑪麗已經興沖沖地走了過來。她遞給葉琳一張紙道：「我們這個周末已經搬家，你們可以做任何事情了。這裡是一些做房屋檢查的人的名單，你們可以安排了。」

葉琳低頭看著那張紙，沉默不語，眼淚在眼眶裡打轉。

「怎麼啦？」瑪麗問道。（六）

沃爾瑪

上一則

年長志更高

下一則

《老物件情懷》從一件舊T恤說起

延伸閱讀

挑戰「失業風暴」 茱麗葉畢諾許淪為底層清潔工

挑戰「失業風暴」 茱麗葉畢諾許淪為底層清潔工
華埠禮品店 善用社交媒體搶商機

華埠禮品店 善用社交媒體搶商機

人物 / 九登長城的父親

人物 / 九登長城的父親
失散55年 姊妹感動重逢 發現過去只住離對方幾分鐘遠

失散55年 姊妹感動重逢 發現過去只住離對方幾分鐘遠

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00
加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

2022-08-10 15:22

不知老之將至

2022-08-11 02:00

急診室的春天

2022-08-13 02:01

結婚四十年遊輪慶

2022-08-09 02:00

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增