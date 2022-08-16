我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

卡羅來納之夢（九）

凌珊

她來了幾天了，沒人管，註冊、租房、開帳戶、買不買車，都是你自己的問題。如果你啥也不幹，也不會有人過問。

她想起國內人說的話，有人管你還不好麼，多幸福，省著你自己去忙活了。怪不得說人是習慣的動物，習慣了什麼都給打理好的人，突然要自己去做，就會措手不及。那麼哪個是更接近事實的真相？

下午時，她去系裡，站在樓道裡，按著名字找系主任的辦公室。她想做個早起的鳥兒，先去拜見一下系主任。樓道裡冷氣颼颼，她順藤摸瓜找到了辦公室，門開著，裡面沒人，她站在門口等。

辦公桌上的電話「鈴──鈴──」響起來，她想起在哪裡讀過的，什麼人初到美國聽見人家電話鈴響，就接起來以為是幫忙對方，殊不知侵犯了人家。別人的電話不但不能隨便接，甚至中國的幫忙根本在這裡意義都不同。

正想著，走過來一個人，五十上下的女士，栗色短髮，幹練精明的樣子。她問林靜有事嗎？臉上一副嚴陣以待的表情。

你是萊恩女士嗎？林靜給她臉上的表情弄得嘴巴又像打了結。她在想，國內的系主任如果見有人來看自己，都是熱情打招呼的吧，這系主任怎麼像被冒犯了。

女士點頭確認，然後繼續逼問：你有預約時間嗎？

林靜還是第一次聽說「預約」這個詞。她連忙從書包裡拿出一個信封，這是她從國內帶來的，廣州北京書店裡的剪紙小禮物。她遞給萊恩女士。剪紙，她說，送給你的。萊恩女士接了過來，道聲再見。（九）

北京 書店

上一則

年長志更高

下一則

《老物件情懷》從一件舊T恤說起

延伸閱讀

壓頸案 侵犯佛洛伊德民權 沙文加判21年監禁

壓頸案 侵犯佛洛伊德民權 沙文加判21年監禁
「芭比」真人版 小丑女獲讚聲 萊恩被嫌老 網友吐槽：童年被毀了

「芭比」真人版 小丑女獲讚聲 萊恩被嫌老 網友吐槽：童年被毀了
NBA／1年前還在墓園打零工 塞爾蒂克菜鳥有望拿冠軍戒

NBA／1年前還在墓園打零工 塞爾蒂克菜鳥有望拿冠軍戒
南韓8日起鬆綁「未接種入境免隔」 北韓稱疫情緩和遭世衛質疑

南韓8日起鬆綁「未接種入境免隔」 北韓稱疫情緩和遭世衛質疑

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12
「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」將展出故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」。此畫畫中鈐有王世貞、嚴世藩的偽印，故推測應為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。（圖：台灣故宮提供）

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

2022-08-14 21:00
加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

2022-08-10 15:22

不知老之將至

2022-08-11 02:00

急診室的春天

2022-08-13 02:01

結婚四十年遊輪慶

2022-08-09 02:00

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增