她來了幾天了，沒人管，註冊、租房、開帳戶、買不買車，都是你自己的問題。如果你啥也不幹，也不會有人過問。

她想起國內人說的話，有人管你還不好麼，多幸福，省著你自己去忙活了。怪不得說人是習慣的動物，習慣了什麼都給打理好的人，突然要自己去做，就會措手不及。那麼哪個是更接近事實的真相？

下午時，她去系裡，站在樓道裡，按著名字找系主任的辦公室。她想做個早起的鳥兒，先去拜見一下系主任。樓道裡冷氣颼颼，她順藤摸瓜找到了辦公室，門開著，裡面沒人，她站在門口等。

辦公桌上的電話「鈴──鈴──」響起來，她想起在哪裡讀過的，什麼人初到美國聽見人家電話鈴響，就接起來以為是幫忙對方，殊不知侵犯了人家。別人的電話不但不能隨便接，甚至中國的幫忙根本在這裡意義都不同。

正想著，走過來一個人，五十上下的女士，栗色短髮，幹練精明的樣子。她問林靜有事嗎？臉上一副嚴陣以待的表情。

你是萊恩女士嗎？林靜給她臉上的表情弄得嘴巴又像打了結。她在想，國內的系主任如果見有人來看自己，都是熱情打招呼的吧，這系主任怎麼像被冒犯了。

女士點頭確認，然後繼續逼問：你有預約時間嗎？

林靜還是第一次聽說「預約」這個詞。她連忙從書包裡拿出一個信封，這是她從國內帶來的，廣州北京 路書店 裡的剪紙小禮物。她遞給萊恩女士。剪紙，她說，送給你的。萊恩女士接了過來，道聲再見。（九）