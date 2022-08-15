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殺死星河（一○七）

桑文鶴

曹正星問他：「九叔在哪裡？」

他說：「當時他就病得不輕，現在應該早就死了。」

他又問：「你為什麼不早告訴我？」

曹正河不說話。

「那你接下來準備怎麼辦？」

曹正河說：「還有一個人。」

曹正星的心底一沉，他問：「那個人是不是姓成？」

那一天，毛心婷打來電話，約他第二天一起去成伯伯的樓盤看房子。他問：「成伯伯不是去國外出差了嗎？」

毛心婷說：「下午剛回來，給我媽帶了一堆化妝品，現在正在我爸媽家呢。」

他說：「好，明天早上再給你電話，愛你哦。」

毛心婷驚訝地在電話那邊笑了，「怎麼今天這麼肉麻？」

他沒說什麼，等著她掛上電話。然後，他給曹正河打了最後一通電話。

他問他：「那個人是不是姓成。」

電話那邊的人沒有說話，可曹正星可以想像出，他堅定地點了一下頭的樣子。

他說：「我剛回了一趟家，家裡一切都好，你放心。」他聽到曹正河在那頭「嗯」了一下，然後，他聽見自己一字一句地說：「成嘉瀚現在在保芳路。」

他掛了電話，四個小時後，他撥通了隊長王明廣的電話。他用驚慌失措的語氣說，自己剛從父母家回來，在弟弟曹正河的房間裡，他無意間發現了一本類似帳簿一樣的記事本。記事本的扉頁上寫著章恆的名字，記事本的很多頁已經被人撕掉，僅剩帶字的一頁上寫著一行字：「成嘉瀚，本月五次，每次三萬，共計十五萬。」

那天晚上，曹正星無眠。清晨的時候，他得到一條消息，王明廣隊長帶人成功找到了從地下車庫裡被擄走的地產商成嘉瀚以及綁架者曹正河。（一○七）

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