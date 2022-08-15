我們的生活充滿陽光（五）

「你跟他們說不出口，跟我就說得出口！在你的眼裡，到底誰更重要？」

「這個不一樣吧！他們是要錢救命，我們只是一個房子……我們不能那麼自私，見死不救吧……」

葉琳一聽這話就炸了：「見死不救？你倒真會扣帽子！他們來美國比我們早，會沒有存錢？他們有其他親戚、有朋友，非得就靠你一個？」

葉琳氣得胸脯一起一伏：「你高尚、你無私、你願意做慈善，也不掂量下自己幾斤幾兩，我們攢的這些錢是多麼不容易！到美國的前兩年，連蝦都捨不得買，吃了多少雞腿，吃得我都要吐了！我懷孕的時候嘴饞，可是什麼零食都捨不得買，就吃最便宜的香蕉！這些年我們做什麼都精打細算，你倒大方，兩萬塊錢就送出去了！航航在這麼差的學校被欺負，你看不見？條件這麼差的公寓房，我們還要住多久？你這種大善人，根本就不該結婚！」

葉琳想到自己喜歡的房子已經無望，航航換學區 的事也沒了著落，她越想越氣，把春陽的枕頭、被子扔到沙發上：「你一個人自己去過吧！」

最殘忍的事莫過於夢想近在咫尺、觸手可及之時，卻剎那間成為泡影，如同鮮花未及盛開，便遭暴雨 摧殘枯萎，彩虹隱約初現，便被狂風吹散殆盡，而這狂風暴 雨卻都是來自自己的丈夫！葉琳的世界從光明燦爛瞬間變得黯然無光，巨大的失望湧上心頭，她關上房門，眼淚無聲地落了下來。

這一個晚上，葉琳和春陽都沒有睡好。他們家的沙發是撿來的花布舊沙發，又軟又窄，躺在那兒腰塌陷了下去，很不舒服，春陽輾轉反側無法入睡。（五）