我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

我們的生活充滿陽光（五）

水影

「你跟他們說不出口，跟我就說得出口！在你的眼裡，到底誰更重要？」

「這個不一樣吧！他們是要錢救命，我們只是一個房子……我們不能那麼自私，見死不救吧……」

葉琳一聽這話就炸了：「見死不救？你倒真會扣帽子！他們來美國比我們早，會沒有存錢？他們有其他親戚、有朋友，非得就靠你一個？」

葉琳氣得胸脯一起一伏：「你高尚、你無私、你願意做慈善，也不掂量下自己幾斤幾兩，我們攢的這些錢是多麼不容易！到美國的前兩年，連蝦都捨不得買，吃了多少雞腿，吃得我都要吐了！我懷孕的時候嘴饞，可是什麼零食都捨不得買，就吃最便宜的香蕉！這些年我們做什麼都精打細算，你倒大方，兩萬塊錢就送出去了！航航在這麼差的學校被欺負，你看不見？條件這麼差的公寓房，我們還要住多久？你這種大善人，根本就不該結婚！」

葉琳想到自己喜歡的房子已經無望，航航換學區的事也沒了著落，她越想越氣，把春陽的枕頭、被子扔到沙發上：「你一個人自己去過吧！」

最殘忍的事莫過於夢想近在咫尺、觸手可及之時，卻剎那間成為泡影，如同鮮花未及盛開，便遭暴雨摧殘枯萎，彩虹隱約初現，便被狂風吹散殆盡，而這狂風暴雨卻都是來自自己的丈夫！葉琳的世界從光明燦爛瞬間變得黯然無光，巨大的失望湧上心頭，她關上房門，眼淚無聲地落了下來。

這一個晚上，葉琳和春陽都沒有睡好。他們家的沙發是撿來的花布舊沙發，又軟又窄，躺在那兒腰塌陷了下去，很不舒服，春陽輾轉反側無法入睡。（五）

暴雨 風暴 學區

上一則

金瓶梅竟是清明上河圖的復仇之作？ 故宮王世貞展揭密

下一則

亞青營的回憶

延伸閱讀

圖輯／今天和夕陽有約 我在曼哈頓拍懸日

圖輯／今天和夕陽有約 我在曼哈頓拍懸日
AriZona冰茶 30年堅持只賣99分 創辦人：讓大眾安心買

AriZona冰茶 30年堅持只賣99分 創辦人：讓大眾安心買
曼哈頓懸日奇觀 今明登場

曼哈頓懸日奇觀 今明登場
遭控竊密 北京喊話英美情報員：該走出來見見陽光

遭控竊密 北京喊話英美情報員：該走出來見見陽光

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12

已讀不回的故事

2022-08-07 02:02
加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

2022-08-10 15:22

不知老之將至

2022-08-11 02:00

急診室的春天

2022-08-13 02:01

結婚四十年遊輪慶

2022-08-09 02:00

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」