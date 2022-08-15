吳孟芸／圖

盛夏知道，格悟的身家全押在上面，輸了不僅是一無所有，還將負債累累。

但是他贏了，SARS的出現讓人猝不及防，想不到消失也是。格悟咬牙撐了四個月，否極泰來，於是他又消失在盛夏的生活裡。

盛夏結婚、生孩子，他都包了大紅包，只是沒空來看她。盛夏工作之餘還要養孩子，兩人漸行漸遠，似乎再自然不過。只是盛夏想起年輕時兩人有說不完的話，連戀愛都沒拆散他們，還是有些悵然。

盛夏望著門背上的逃生示意圖，推測當時他們習慣坐的位置。她如今住的這間房應該和靠窗的位置中間，只隔了一張桌子。

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季冬在店裡買了兩張風景明信片，打算一張寄給媽媽、一張寄給女友。商店的店員說，提供寄送明信片的服務，郵票上是企鵝的圖案。這麼遠的距離，估計一周是到不了台灣的。因為冷，也因為想立刻寫好明信片寄出，他走進咖啡 店點了一杯咖啡。

烏蘇懷亞是西班牙語Ushuaia，在阿根廷大火地島南岸，被認為是世界最南端的城市，雖然智利的威廉斯港在地理上更靠近南極。他在窗邊的桌子坐下，想起母親曾經告訴他，第一次見到父親，父親就是坐在窗邊喝咖啡，對面還坐著一個當時她以為是父親女朋友的女孩，而母親在暗處。那時她在一家美式餐廳打工，又過了一個月後，她才正式認識了父親。

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盛夏慶幸手機的時間是二十四小時制的，在看不出日夜的房間裡，清晨五點和傍晚五點沒有差異。房間裡的燈始終亮著，電視偶爾打開，除了新聞裡混亂無章法的防疫和各方無休止的爭論，實在沒什麼節目可看。盛夏想像自己處在永夜的北極圈邊緣，老公知道後問：「為什麼不是永晝？」

「因為亮著的燈讓人聯想起的是夜晚。」

不能關燈，關燈將是一片漆黑。

或者打開電視，螢幕閃爍著鮮艷卻虛冷的光，彷彿遠離地球的旅艙。盛夏看過一部電影，當地球已不適合人類生存，有一批將前往太空 另一座星球探尋出路的人登上太空艙，進入休眠狀態後出發了。那是一場長達數十年的旅程，途中卻有人意外地提前甦醒。

他憤顢、焦躁，無奈地依靠人工智慧提供的食物孤單地活著。無邊無際漫長的寂寞裡，他終於忍不住喚醒了另一個沉睡在休眠艙裡的人。他的醒來原因不明，而她的醒來卻是他造成的，因為他的自私徹底改變了她的餘生。

人工光區裡，盛夏問自己，如果她是太空艙裡獨醒的人，她會怎麼做？一分一秒的堆積或消逝，都因為沒有盡頭而失去意義。

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在職場多年，盛夏不知道自己屬於廝殺還是廝混，格悟給了她一點啟發。在一次她主動邀約想要表達感謝之意的餐會，她先將信用卡放到了櫃檯。然而當她邀約的客人到來，餐廳經理送回信用卡說：「不好意思，我不知道您是韋總的客人。」

盛夏有些尷尬地解釋著，她又多懂了一點，讓對方選餐廳是不智的，因為很可能是對方的勢力範圍，已經失去主控權。偏偏她的腦子裡，還不合時宜出現了公狗為標示地盤，撒尿留下記號的畫面。

格悟事業成功，女朋友也沒有斷過。曾經有人說，好朋友最好能差不多時間結婚、差不多時間生小孩，這樣才能進階為家庭朋友，周末時安排大人小孩共同進行的聚會。

就在盛夏惆悵和格悟沒有這樣的機會了，格悟意外出現，讓盛夏去看一個孩子，並悄悄取得孩子的DNA。盛夏愕然，格悟說，他們確實上過床，但是只交往了幾個月，三年後說生下的孩子是他的，能信嗎？

盛夏推算時間，那是格悟公司正式成立之前，換言之，分手時還看不出後來格悟會擁有過億的身家。盛夏和女人在餐廳碰面，女人看起來不像是訛詐的騙徒，孩子的眉眼也確實有些像格悟。

盛夏問：「發現懷孕的時候，為什麼沒告訴格悟？」

「我想他會要我拿掉。」女人說。

「那現在又為什麼來找他？」

「孩子上學後，怕同學笑他沒父親。」

盛夏成功拿回了孩子吃冰淇淋用過的勺子，那是格悟的兒子。格悟看不出高興不高興，只說了句：「想不到我還有個兒子，也許可以和你女兒結娃娃親。」

格悟自然不會因為孩子和那女人結婚，但是盛夏知道，教養費他是會承擔的。可做為父親，那遠遠不夠。

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寄了明信片，季冬去參觀了由廢棄監獄 改裝成的烏蘇懷亞博物館。建築物只有兩層，博物館依然保存監獄的原貌和設施，展出烏蘇懷亞早期的照片和一些重要囚犯的資料。二十世紀前半，這裡是重刑犯的流放地，因為這是一個對於世界而言實在偏僻的島嶼，想要逃脫根本不可能，而囚犯也在烏蘇懷亞花費大量時間伐木，並建造了這座城市。

季冬想著自己未曾謀面的父親，他猜他也將自己放逐到了烏蘇懷亞。

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盛夏在隔離的無窗小房間裡，逐漸失去對時間的判斷。女兒發訊息問她：「如果你要去一個沒人找得到你的地方，你會選南極還是北極？」（二）