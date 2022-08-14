又或者，還有另一種可能，李靜容當初聽了姥姥、姥爺的話，從來沒有嫁給曹慶忠。這樣，他和曹正河就不會存在，那他們就也許永遠都只是星星，或者是廣袤宇宙裡其他微不足道的物質，或者什麼都不是。不存在也挺好的，沒有痛苦，不知哀愁。

這已經是曹正河死後的第二年，曹正星才有勇氣打開他留給自己的東西。東西是一個信封，被曹正河藏在他的床板下面。小河沒了，曹慶忠和李靜容不願再留在這個城市生活，曹正星去幫他們收拾東西。他們雖然讓他進了門，可還是一句話都沒有對他說。曹正星知道，他們這一輩子都不會原諒他了。

曹正河的事是他主動報告給上級的，那個時候他的心裡已經有了一個完整的故事。這故事像部電影 ，串起了十幾年間曹正河的人生。他彷彿看見十六歲的、自以為殺了章恆的曹正河，帶著六歲的耿陽拚命逃走的樣子；他努力學習、努力工作，談了戀愛，想要回歸正常生活的樣子；已經決定忘記過去的他從鄧曉光那裡，發現了曾經的受害者章恆，已經變成了新一代的九叔，並且以此來做生意的樣子。他為了保護鄧曉芸，決定不惜一切代價，也要和她分手的樣子；他在暗夜裡獨自跟蹤，終於還是忍不住在夜市毆打了宋新松的樣子；他用蘸了野貓糞的刀子，插入傅鵬肚子裡的樣子；他敲開章恆的房門，手伸進衣服口袋裡，摸到那根充電器電線的樣子……

他記得他們兄弟之間最後一次通話，他告訴了他自己所拼湊出來的一切。曹正河沉默良久，卻沒有否認。（一○六）