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日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

我們的生活充滿陽光（四）

水影

「那她不如回國去治療吧？」

「好像國內還沒有這種治療……」

「那他們也是滿慘的……」葉琳感嘆道。

春陽看著葉琳，推了下眼鏡，神色凝重地說：「我要跟你說一件事，你一定一定不要生氣。」

「什麼事？」葉琳警覺地問道。

「我……我……」春陽欲言又止。

「什麼事，你說啊！」葉琳急了，她有種不好的預感。

「我……借了兩萬塊錢給朱宏，為了給楊麗治病……」春陽終於艱難地啟齒道。

「什麼？」葉琳倏地一下站了起來，她起得太猛，矮凳翻倒在地上。她厲聲問道：「你居然沒有跟我商量一下就借錢給了別人？」

「那天他們來找我借錢，哭訴著懇求。以前他們待我也不薄，看見他們那麼難，我實在不忍心，就借給他們了。那時你還沒說起要買房子的事，我想我們也不差這兩萬，就先給他們救救急……」

「那你無論如何，也應該跟我商量一下吧！這是我們家的錢，不是你一個人的！你也太過分了！太不尊重人了！那現在房子怎麼辦？航航怎麼辦？」葉琳氣得嘴唇哆嗦不已。

「對不起，房子……好像是一時買不了了。我有嘗試找過好幾家貸款公司，可是都要求首付至少百分之二十。這個星期我也是一直在想辦法，想找人借錢，但是都行不通……今天我又去了朱宏家，本想看看是否能把借給他們的錢要回來，可是看見楊麗痛苦的樣子、看見他們窘困的樣子，我真的說不出口……」（四）

貸款

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