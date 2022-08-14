但是美國這地方還是給她嚇了一跳，不光是初來乍到那晚上差點兒沒地方住，也不是住的地方竟然有蟑螂，這種東西好像在廣州那麼暗淡的學校宿舍也沒見到。就是哪裡不對勁，心思彷彿懸在空中的氣球，無法安放。

Culture shock，她後來在課上聽到。文化衝擊，或者說文化震盪。林靜有點不解，自己又不是沒有跟美國文化接觸過，學的就是英語，來美國也是老早的志願。至於平時更是跟外教接觸不少，上課就是用外語上的，還是語言學這種高難英文課。

很多年後她才明白，文化衝擊豈止這些，其涵蓋如果不包括上下五千年，也是上下兩三代，哪裡會在瞬息解決。

所以反映在林靜這裡，就是連帶著英語都不會說了似的。那天她又回到國際學生中心，見到了剛來那天碰到的金髮女士。這次來不是為了找房子，而是因為考試，國際生要求必須經過一個口試，測試一下聽說能力。

林靜覺得自己的英語好像突然退到十萬八千里，每個單詞都像小動物躲在洞裡不肯出來。到最後金髮女士建議她可以去上語言課，ESL，就是給外國學生上的英語課，幫助提高英語。

4

林靜需要開個銀行帳號，平華說街角不遠的Bank of America美國銀行就可以。全美有名的大銀行，比較安全。倒像是自己有多少錢，需要為銀行的前途考慮。

林靜找到這家銀行，先前從外面往裡看，茶色玻璃落地窗裡什麼也看不到。現在進到裡面，才發現室內出奇寬廣靜謐，空調清涼，林靜彷彿又回到了機場 辦理登機牌的情景。（七）