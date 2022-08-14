吳孟芸／圖

出了機場，坐上指定的計程車，盛夏被送到了重慶南路的一家旅店。拉桿箱靜靜地站在她的身側，在有人打開門之前，她環視周遭，搜出腦海中的記憶，快速進行比對。有三十年不曾改變的鞋店、衣服攤，甚至可能更久，只是更久之前，她並未在此出沒。

也有些街景已經完全看不出昔時痕跡，如她正要入住的旅店原本是一家美式餐廳，她曾經坐在窗邊啜飲檸檬蘇打。坐在她對面的格悟已經在喝第二杯續杯咖啡，她說：「你別再喝了，會失眠。」

格悟沒理會她，自顧自述說為什麼安排了一個小時後的那場飯局。盛夏是飯局裡的陪客，因應主客的交際圈挑選出來的。

「吃完飯，一定有人和你搶著付錢，一團亂，你也未必搶得到。」盛夏說。

「現場搶的未必是真心，我已經先在櫃檯放下錢了。」格悟回答。

盛夏瞇著眼望著格悟，因為窗外午後刺眼的陽光、因為氣泡飲料在胃裡突然湧起的翻攪，也因為格悟逐漸失去了原本的模樣。

盛夏和格悟是中學同學，十幾年來兩人始終不變的親密關係，不知惹來雙方男女朋友多少猜忌。但他們從來沒有曖昧，只是別人不明白。

她以為他們還是一樣的少不經事，原來停留在原地的只是盛夏，美式餐廳明亮格子玻璃窗邊的格悟已經完全進入了成人的世界。只有他們兩人時，盛夏看不出，一旦格悟有了狩獵意圖，就不同了。

如今餐廳變成了旅店，盛夏有些悵惘。她知道她預定的房間不是多年前她和格悟坐過的位置，因為訂房網註明了那是一間無窗房。

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季冬在旅館 吃過早餐，無所事事地逛起街來，所謂的街，也不過是一條專做觀光 客生意的連接商鋪。烏蘇懷亞市中心聖馬丁路以阿根廷國父命名，石板路讓人覺得懷舊，但是低溫下，硬邦邦的石板讓季冬感到寒意直從腳心往上延伸，即使穿著厚底靴和羊毛襪也不管用。方才早餐烘蛋和烤馬鈴薯帶來的溫暖，蕩然無存。

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盛夏進到了房間，疫情開始後，這是她第八度隔離。房間不但無窗，且異常狹小，一張床占據了房間主要的位置。床的一側靠牆，另一側的床頭櫃其實是外罩木框的冰箱，沒有寫字檯，倒是浴室挺大，差不多是三比二的空間分配。

她無奈地從箱子裡選了幾樣常用的生活雜物，然後將箱子推入床底。她需要一張寫字檯處理待辦工作，環視狹窄逼仄的空間後，她坐在地上，筆電放在唯一一張椅子上，再將一只枕頭靠著床沿墊在後背。當然這樣的姿勢沒法維持太久，所以工作只能分段進行，有時也趴在床上，或屈膝坐將筆電放在腿上。

農曆春節前，防疫旅館不但一房難求，價格也不斷攀高，這間無窗房上漲了一倍多。

病毒改變了許多事，不論人們是否願意接受。

夜裡睡在床上，四邊都是牆，床頭不在視線內，之外的三側，右側近床尾處是房門，左側是浴室，還有一側掛著電視。因為沒有窗、沒有日光，完全失去了旅館外的感知。盛夏發現自己最不習慣的，不是清醒時無法偶然在窗邊駐足張望，而是沉睡中短暫的醒來，無法從窗簾間隙透進來的光，辨別距離天亮還有多久。

她才意識到自己長久以來的習慣，睡前她從不將窗簾拉攏，反而故意留下近一尺寬未被遮掩、或開或闔的玻璃窗。夢中偶爾醒轉，便看一眼窗外天色，或者墨色沉沉、或者微藍將曦。她擁被翻身，或者安枕酣眠、或者淺睡將起，皆是日夜流轉裡的自然，現在的她所失去的。

平躺在床上，她雙腳交疊。想起大學時交往的男友曾和她說，要避免雙腳交疊的睡姿，不然在夢裡遇到緊急情況，想跑時會被絆倒，她聽了笑起來，問是夢裡的自己被絆倒，還是自己的夢被絆倒？

分手後已經鮮少想起的男友，平躺在床上雙腳交疊時，卻偶然會想起他說過自己並不真相信的話。無窗房裡的她思度著，人的記憶真是難以捉摸。

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格悟在那場飯局裡，成功地引起了主客的投資興趣。盛夏一開始就知道，他利用了她的人脈，但是盛夏並不在乎。她清楚格悟只能利用她將人約來，至於把錢從口袋掏出來，靠的畢竟還是他的案子，生意終究是生意啊。

格悟投入生物科技業，生產醫療級保養品。趕在勢頭上，眼看著風生水起，形勢一片大好。格悟每天忙得不得了，盛夏幾乎見不到他。

這是十幾年來不曾發生過的，即使大學時期兩人不在同一座城市，都沒影響兩人的來往。格悟願意下了課，搭兩個小時的車去陪盛夏吃飯。那時的他們多麼年輕，盛夏以為他們會永遠相伴。

直到SARS突然出現，街道上、車廂裡到處是戴著口罩的人，原本忙得停不下來的格悟也不得不被打斷。他終於來找盛夏，兩個人在門可羅雀的義大利 餐廳吃披薩、喝紅酒。

格悟說：「有人勸我先暫停。生意一旦開始了，哪能說停就停，我決定賭一把。」（一）