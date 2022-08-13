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殺死星河（一○五）

桑文鶴

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曹正星和毛心婷沒有舉行婚禮，只是旅遊結婚。婚禮是毛市長堅決不辦的，他說，發生了太多事情，凡事還是低調一點好。他們去了外國旅行度蜜月，旅途中，在毛心婷的堅持下，他們還是在一個古堡裡拍了很多情侶照。毛心婷很喜歡那些照片，主要是她找來的後期修圖的人手藝確實不錯。

蜜月旅行一結束，毛心婷就發現自己懷了孕。孕期反應很強烈，吃什麼吐什麼，毛媽媽心疼得不行，堅持讓她回娘家來住。毛爸爸找到小倆口商量，說希望他們生兩個孩子，第一個孩子就隨姥爺姓毛，第二個孩子才姓曹。

毛心婷有點緊張地望向曹正星，怕他會不高興。可他只是淡淡地笑笑，他說：「都好，怎麼樣都好。」

毛心婷回到娘家安胎的那段時間，他有時會藉口工作太忙而回到他們自己的家裡。面對著大而空蕩的屋子，曹正星不可避免地會想起一些往事。有一天，他獨自回家，在網上找電影看，發現了一部小眾的外國科幻電影，講的是平行時空的事。

他很喜歡這部電影，一連看了兩遍，順勢也把自己丟進這樣的幻想裡。也許在另一個時空裡，他和曹正河都正過著與現在有天壤之別的生活。曹正河從來沒丟，曹家的海鮮生意越做越大。他不用為了免學費而去上警校，而是可以無憂無慮地去美術學院裡學畫畫，然後遇見一個像黃婉琳一樣的女孩，和她戀愛。他會當一輩子藝術家。弟弟接手了家裡的海鮮生意，把它做大、做強，成為成功又自信的商人。

他閉上眼睛，想像著他和曹正河在銀河系的某個空間裡相視一笑，昆仲情深的樣子。（一○五）

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