我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

應許之地（全文完）

草白

夢醒後，我發現自己躺在民宿床上，手裡還攥著手機。窗外，大霧散去，草木樹枝在風中搖曳，栩栩如生。我打開手機，發現已被小晨拉進一個微信群。

他召集大家明天去爬山。

「你們會看到真正的美景。」他在群裡說。

第二天，我跟著他們上山，都是民宿裡的客人，爬山在他們，無非是茶餘飯後的鍛鍊或消遣，於我卻全然不同。我不僅用眼睛看風景，還得用上耳朵、雙手和心靈，我知道這就是我想要的感覺。在看到真正的美景前，我不應該給自己設置任何障礙。

村子後面是一座荒山，從前是柴夫和農人所走的路，如今長滿茅草和荊棘，似乎不歡迎任何人闖入。

他們走到無路可走的地方就坐下休息，而我無法停下。我走在帶刺的茅草叢中，走在盤根錯節的植物叢林裡，在我四周是遼闊無邊的暗綠色所形成的背景。某些時候，我自己也成了路旁的栗子樹、松樹或柏樹中的一棵。我沒有意識到自己越走越遠，與這個世界走散了。

那天，我爬到山頂。山上世界澄澈、明亮，無邊無際。俯瞰之下，那一座座山坳和谷地，很像上蒼遺留人間的殿堂樓閣。它們只是天然的存在，不長莊稼、果樹，沒有任何商業利用價值。它們蒼涼、沉寂，亙古如斯。

陽光在我眼前的樹枝上跳躍，我被一種聞起來像青草、泥土以及乾燥的暖風的東西包圍了。不知從哪個方向吹來的風，在峽谷裡迴盪。

時間過去很久，我仍然在那裡。看著那麼多鮮活的東西，看到妻子的臉出現在樹叢後面，正對著我微笑，「你一定會明白，我到底喜歡什麼地方。」

或許，一切尋找或等待不過剛剛開始。（全文完）

手機 民宿 微信

上一則

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

下一則

以報佐餐

延伸閱讀

旅遊／東德州尋幽 愜意划船遊湖

旅遊／東德州尋幽 愜意划船遊湖
上海連6天新冠+0 航班報復性起飛 2機場單日航班均破百

上海連6天新冠+0 航班報復性起飛 2機場單日航班均破百
憋壞了…上海人瘋跨省出遊 「占領」海南三亞

憋壞了…上海人瘋跨省出遊 「占領」海南三亞
Airbnb宣布永久性禁全球平台民宿辦派對 原因不只一個

Airbnb宣布永久性禁全球平台民宿辦派對 原因不只一個

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12

已讀不回的故事

2022-08-07 02:02
作者參加的大專勞軍團隊友。

《老照片說故事》相逢四十五年後

2022-08-05 02:00

未來親家來訪

2022-08-07 02:00
京都的紅葉。（新華社）

遺憾

2022-08-06 02:01

醫師偵探

2022-08-06 02:02

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判