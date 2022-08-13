夢醒後，我發現自己躺在民宿 床上，手裡還攥著手機 。窗外，大霧散去，草木樹枝在風中搖曳，栩栩如生。我打開手機，發現已被小晨拉進一個微信 群。

他召集大家明天去爬山。

「你們會看到真正的美景。」他在群裡說。

第二天，我跟著他們上山，都是民宿裡的客人，爬山在他們，無非是茶餘飯後的鍛鍊或消遣，於我卻全然不同。我不僅用眼睛看風景，還得用上耳朵、雙手和心靈，我知道這就是我想要的感覺。在看到真正的美景前，我不應該給自己設置任何障礙。

村子後面是一座荒山，從前是柴夫和農人所走的路，如今長滿茅草和荊棘，似乎不歡迎任何人闖入。

他們走到無路可走的地方就坐下休息，而我無法停下。我走在帶刺的茅草叢中，走在盤根錯節的植物叢林裡，在我四周是遼闊無邊的暗綠色所形成的背景。某些時候，我自己也成了路旁的栗子樹、松樹或柏樹中的一棵。我沒有意識到自己越走越遠，與這個世界走散了。

那天，我爬到山頂。山上世界澄澈、明亮，無邊無際。俯瞰之下，那一座座山坳和谷地，很像上蒼遺留人間的殿堂樓閣。它們只是天然的存在，不長莊稼、果樹，沒有任何商業利用價值。它們蒼涼、沉寂，亙古如斯。

陽光在我眼前的樹枝上跳躍，我被一種聞起來像青草、泥土以及乾燥的暖風的東西包圍了。不知從哪個方向吹來的風，在峽谷裡迴盪。

時間過去很久，我仍然在那裡。看著那麼多鮮活的東西，看到妻子的臉出現在樹叢後面，正對著我微笑，「你一定會明白，我到底喜歡什麼地方。」

或許，一切尋找或等待不過剛剛開始。（全文完）