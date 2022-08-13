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卡羅來納之夢（六）

凌珊

牛莉還真是牛，小小的年紀很有交際手腕，沒幾天已經跟各路人馬混得很熟。

第二天，牛莉的朋友來了，把林靜叫出去試車。林靜到門外一看，才發現所謂的自行車根本是童車，輪子很小，給小學生騎還差不多。

很好的，可以騎。老美朋友見林靜不吭氣，就跳上去，像耍雜技一樣，繞著馬路騎了兩圈。林靜沒見過這樣騎車的，大個子騎小車，難道以後要一直翹著屁股騎車嗎？

自行車在這裡也確實不現實，牛莉說，我是要買車的，現在先學車。老田說等下教我學車。等我學會了，教你們開，可以帶你們去買菜。我也要去打工，北面新開了一家中餐館，一個晚上小費就能拿一兩百，打兩天工，房租和菜錢都有了。暑假再打工，就把學費掙出來了。她說著喜氣洋洋地蹦了出去。

林靜模稜兩可，她這兩天因為空氣乾燥，臉上都爆皮了。來的時候沒帶護膚霜，以前都是用歐蕾面霜，就是美國產的，心想哪裡需要帶。

結果到了這裡，跟著平華去一趟食品店，在化妝品的地方挑了一圈，最後買回來的卻是護膚霜，管手的，跟臉沒關係。

至於打工，她也沒想那麼遠。她佩服牛莉，到底是初生牛犢不怕虎，她要是什麼也沒有，估計也會像她一樣心無旁騖去闖蕩。但是她有學位，在國內當大學老師的人，出來幹餐館，那還是不要出來的好吧。

當然她也不需要考慮那麼遠，因為她帶足了學費，第一學期的學費和生活費都夠，但是下學期怎麼辦？這是她要考慮的問題，雖然老生們早就說，一般下學期都能找到資助。特別是來了一學期，環境熟悉了，教授也認識多了，自然會拿到。只是很多人沒有，文科的資助本來就不多。但是如果拿到，基本可以免學費，所以她倒也不必太擔心。（六）

中餐館

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