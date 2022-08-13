我們的生活充滿陽光（三）

薛慧瑩／圖

「很好，比想像中更好！」葉琳眉開眼笑地說道。

「確實是個好房子。」春陽也讚道。

「如果你們喜歡這個房子，那麼我們就要定下來。」瑪麗幹練地說道：「你們可以去查看一下，我們這兒同類型的房子都賣三十二萬左右。我們不經過經紀人，可以省下幾個點，所以賣得便宜些。」

她略作停頓，環顧了一下自家的房子又說：「房子八年新，我們維護得也不錯，三十萬的價格以原樣出售。如果你們願意，接下去我們就可以走流程。」

「好，我們願意！」葉琳說著，她轉過頭來殷切地看著宋春陽說：「這真正是我的dream house，你也願意吧？」

春陽看著葉琳，沉吟片刻，點了點頭。

「我考過房產經紀人執照，可以準備大部分資料。你們接下來的主要任務就是要找貸款 、找人做房屋檢查。一切順利的話，很快我們就可以過戶。」瑪麗乾脆俐落地說。

葉琳連聲稱謝。

回家的路上，葉琳一路憧憬著搬入新房的美妙前景，興奮得喋喋不休。

「你看這個社區的人開的車子都很高檔啊！環境真漂亮，而且這裡的學區 是全州前三。」葉琳說。

「學區不錯。」春陽說。

「到時我們一個房間、航航一個房間，剩下一個做guest room或者做書房，你說呢？」

「都行。」

「你趕快去申請貸款，我們有六萬多的存款，兩個人都工作，應該沒有問題吧？」

「我周一就去辦這事。」

葉琳的眼睛灼灼發光，她沒有注意到的是，春陽的眼睛裡有一絲黯然。

3

葉琳開始準備搬家。她準備了幾個搬家的紙箱子，上面分別寫了主臥、航航房間、書房、廚房，她開始整理衣物。

「你這也太早開始準備了吧？」春陽揶揄道。

「怎麼早？不早了！再過幾個星期，就可以過戶，過戶後就可以搬家了。」葉琳的額頭上沁出細微汗珠，她坐在床上摺衣服，仰起頭看著春陽問道：「貸款的事怎麼樣了？」

春陽遲疑了一下，含含糊糊地說道：「我正在辦……」

葉琳依賴性也很重，比如管帳這事。數學系出身的春陽對於數字天生敏感，而葉琳一看見那麼多的帳單就頭暈，所以一直都是春陽在管帳。申請貸款這事也就責無旁貸地落在了春陽身上。

這一個星期，是葉琳記憶中最為快活而忙碌的一個星期。一晃就到了周五，這天春陽很晚才回到家裡。

春陽回來的時候，臉色非常難看。

「你去哪了？」葉琳坐在一個小矮凳上整理搬家衣物，她抬起頭來問道。

「朱宏家裡。你知道，楊麗病了，病得很嚴重……」

春陽初到美國的時候，跟朱宏一家合租，住在一個離地鐵站 很近的公寓。有時地鐵風馳電掣地開過，還會隱約感覺到房子的震動。那裡房租便宜，坐地鐵也方便。

朱宏比春陽早到美國一年，正在讀博士學位，一顆花白頭髮的腦袋，老是笑咪咪的眼睛。他是少白頭，看著見老，其實只比春陽太兩歲。當時朱宏的老婆楊麗懷孕了，每天挺著個孕肚去餐館打工。

朱宏有輛老舊的二手破車，他們每次出去買菜都會捎帶著春陽。後來朱宏陪春陽買了一輛二手車，教會他開車、陪他考駕照，幫助春陽走出了在美國獨立的第一步。

楊麗是個北方女子，若在廚房做了餃子、包子，常常會給春陽留上一盤。春陽一個人初來乍到，人生地不熟，他們給了春陽最初的溫暖。

葉琳來美陪讀後，春陽就搬出去單住了，所以葉琳跟朱宏他們並不熟悉，偶爾在派對上見到過他們。朱宏只有一半獎學金，他們的日子一直過得辛苦，節假日時夫妻會雙雙出去打工，參加派對的次數也屈指可數。不過春陽念舊，有時還會去看望他們。葉琳聽春陽說起他們的事：朱宏畢業了，找到工作了，楊麗還在餐館打工。前些日子又聽春陽說：朱宏丟了工作，楊麗生了癌症。

「唉，正是屋漏偏逢連夜雨，他們一家太倒楣了！現在怎麼樣了？朱宏找到工作了嗎？楊麗身體好點了嗎？」葉琳同情地問道。

「沒有，朱宏還沒有找到工作，楊麗在做某種特殊的靶向治療，倒是有些效果。只是朱宏沒有買COBRA，治療費用非常昂貴。」（三）