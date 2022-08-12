曹正星的電話打到了曹正河上班的火鍋城裡，接電話的是收銀的小馮。曹正星問小馮曹正河在嗎，小馮讓他等一等。

過了幾分鐘，有人過來接了電話，是火鍋城的經理。他口氣有些不悅地對曹正星說：「小曹啊，我還正準備給你們家打電話呢！你弟弟已經兩天都沒來上班了。電話也不接，也沒請假。怎麼回事啊？」

曹正星趕緊陪禮道歉，說曹正河這幾天感冒了，所以沒能去上班。經理問：「那他明天能不能來啊？我們這幾天忙得要命，他如果不能幹了，你得給我說一聲，我就得趕緊再招人了。」

曹正星說：「他今天已經好多了，給您添麻煩，實在是不好意思。」

和毛心婷一回到麒城，曹正星就立刻去了火鍋城的職工宿舍。曹正河的床位是上鋪，屬於他的小衣櫃沒有上鎖，打開一看，裡面也只是幾件簡單的換洗衣物。除此之外，再無其他。他又回了一次家，陪李靜容吃了一頓飯。

李靜容問他：「火鍋城最近是不是特別忙，你弟弟老說要加班。我都有快兩禮拜沒見到他了。」

曹正星說：「我來之前去看了，就是忙。他們後廚裡人手也不夠，老闆正招人呢。」

李靜容嘆了口氣，「什麼時候他能換個不那麼累的工作就好了。」

曹正星說：「你放心，我一直給留意著呢！我剛才給他買了點水果還有維生素，他都好著呢。」

李靜容點點頭說：「那就好。」

兩個人都不再說話，曹正星沉默地吃完碗裡的米飯。

回到隊裡之前，他給曹正河打了一通電話。他告訴他自己剛回家看了一趟，家裡什麼都好，讓他放心。掛了電話後，他把手機 暫時調成靜音狀態，對著夜幕降至的天空，把手裡的半支菸抽完。他知道，這會是漫長的一夜。（一○四）