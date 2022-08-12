美國不會有舞會吧？照這情形看，大家都像蟲子一樣悶頭打工、上課、睡覺，哪有時間跳舞。

第二天林靜在客廳，見到了躲在被窩裡的男生。確切說是父子倆，父親在大學做訪問學者，兒子也跟著來讀書，學音樂還是什麼表演系的。

父子倆坐在沙發上，父親大概五十幾歲。兒子二十出頭的樣子，身上穿著彩色條狀T恤衫，頭髮有點兒波浪，翹著二郎腿。父親在說話，上海口音的普通話，大致在說他發郵件不用錢。不需要郵寄，又快、又免費，瞬間就到，直接打開，電腦上就可以讀。

兒子低了頭解釋：就是e-mail電子郵件。

但並不是所有人都有的。老子坐直了身體，加重語氣：我們系我是唯一有電子郵箱的老中，學生是沒有的。

林靜想不明白他們在說什麼，自己當初聯繫學校，都是寄信和明信片。明信片比信要便宜，所以她發的好幾個學校申請表索取信，都是用明信片。直到最後，才在電話上跟學校聯繫了一下。

如果有他們說的這個什麼能瞬間到達的電子郵件，她也許就不會連宿舍都不知道如何找就來了。或許讓系裡幫忙找一下，也不會太難。

她這樣想著，又覺得眼前這父子倆奇怪，或者這幢樓的所有人都有一種氣場，一種焦慮和不安。老田也好，小陳以及現在這對父子，都有這樣的神情。唯一沒有掛心的彷彿就是牛莉。

她還小，不懂得擔憂。平華說，我們讀本科時，哪裡懂得什麼擔憂。

牛莉不但沒有擔憂，還幫著大家分擔解憂。聽說林靜擔心學校遠，不想住這裡，牛莉就跟林靜說：你會騎車吧，我跟我的朋友說了，他說可以給你找輛自行車，免費送你。

林靜欣喜，如果騎車只不過十分鐘的路，就可以省掉半個小時的走路時間。（五）