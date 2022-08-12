我們的生活充滿陽光（二）

薛慧瑩／圖

「前些日子我看過我們家存款六萬多，正好百分之二十的首付，一切都是恰恰好。我們到美國六、七年了，也該是買房的時候了，尤其是為了航航。」葉琳給兒子的碗裡，夾了他喜歡吃的雞蛋和他必須吃的青菜，又說道。

葉琳這些日子為兒子學校的事憂心忡忡，恨不得馬上給兒子換學校。今天她在公司跟同事們午餐的時候聊起此事，正巧瑪麗要換房，兩人一拍即合。葉琳覺得一切都是最好的安排，她為此喜不自勝。

「一般美國的學區 房是為了高中，小學倒是沒那麼重要。」春陽就事論事地說道。

「可是航航的學校不是一般的差，尤其他被霸凌，你不擔心、不難受嗎？」

「我小時候住的街區都是混混，經常被打得鼻青眼腫，現在不也好好的，你不要太擔心了。」春陽安慰道。

「你不要拿你小時候跟現在比，你小時候還經常餓肚子呢，時代不同了！」葉琳不客氣地反駁道。

春陽不吭聲了。

他們平時但凡有爭論，春陽總是以沉默來結束。這次都算不上是爭論，而葉琳沒有想到的是，春陽的沉默給這件事埋下了隱患。

2

周末，秋陽清朗地傾瀉而下，空氣中帶著一絲清冷，秋天的景致曠遠而清晰。樹木正在變色，色澤繽紛，深淺不一，在陽光下越發斑斕。

葉琳坐在副駕駛座上，拿著瑪麗的地址給春陽指路。葉琳和春陽都才剛開始工作，平時節儉，連GPS也沒買。但凡要去個新地方，葉琳都會把路線打印下來，給春陽做嚮導。

車子開進了一個社區，入口一棵大樹，樹冠如傘，燦黃耀眼，樹下有個小花圃，小小的花朵開得奼紫嫣紅。社區裡綠草如茵，路兩邊都是大房子，白牆黛瓦，疏朗有致。

拐過一個彎，他們停在一個連棟房區。前後兩排連棟屋，房子有紅磚、石磚、木材和水泥，顏色呈紅、白、黃、灰，五顏六色地挨成一排，遠看就像一幅畫。

他們走進了一棟紅磚房，瑪麗一個人在家。她比葉琳略為年長，細長的眉、綿薄的唇，說話帶著軟糯的台灣口音。她說先生帶著孩子去上鋼琴課了。

瑪麗是隔壁組的組長，葉琳跟她關係也不密切。公司的茶水間有幾張桌子，午餐時員工三三兩兩一起用餐。葉琳常常跟幾個亞裔 同事一同吃飯，瑪麗偶爾也會加入，和她有了交集。

葉琳一進門，就開始讚嘆這個房子。一樓非常敞亮，淺黃色的地板乾淨柔和，開放式客廳大玻璃窗直通頂層。後院很小，背靠一片小樹林，草木葳蕤、清新靜謐，綠草坪上安放了一個兒童鞦韆。航航一見鞦韆，就雀躍著坐了上去，嘴裡嚷嚷說：「媽媽，我喜歡這兒！」

瑪麗帶他們上了二樓，從樓梯開始全是厚實的淺灰地毯。這裡有三個臥室，主臥自帶衛生間，大理石洗手池明亮發光。葉琳走進寬敞的衣帽間，有他們公寓半個臥室那麼大，她忍不住轉了一個圈，滿眼都是歡喜。

他們又來到地下室，這裡裝修成健身 房，一面牆上是大鏡子，中間放了乒乓球桌，邊上有一些健身器材。葉琳對春陽笑著說：「我們以後可以在家打乒乓球了！」他們當初就是乒乓球結緣，倍覺親切。

葉琳和春陽曾在國內同一所大學任教，春陽數學系、葉琳化學系。在一次學校舉辦的青年教師乒乓球聯誼活動中，他們相識了。那天安排的都是男女對打，春陽顯然看輕女教師的實力，他給了葉琳一個高抬球，葉琳毫不客氣地猛扣一板。春陽大驚失色，連連笑著說：厲害，厲害啊！

他笑起來的時候非常陽光，葉琳也回了他一個微笑。春陽一見，神色微怔，從此春陽時不時纏著葉琳一起打球。他後來告訴葉琳，那天葉琳對他笑的時候，彷彿激光射入他的心，他的心漏跳了半拍。

你笑起來很好看，春陽這麼說。

其實你也是。葉琳在心裡說。

春陽跟在葉琳身後，一直微笑沉默著，似乎沒有很高的興致。他平時話也不多，葉琳並沒有在意。

瑪麗帶他們看罷房子，招呼大家在客廳沙發坐下，她問道：「你們覺得怎麼樣？」（二）