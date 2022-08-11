「我原本也沒打算現在回去啊。」我笑了笑，似乎並不在意。

「周老師，等會兒，我把您拉到一個微信 群吧。霧散後，我們有一個好玩的活動……」小晨還沒說完，便被一個房客叫走，留下一臉狐疑的我。

回到房間，我看到女兒發來的微信，還是那些平常的話，叫我注意安全、保重身體之類。自從離開這個國家後，這個孩子好像不會和我說別的了。在兩個人之間，如果舊有的聯繫已然終結，新的還未來得及建立或無法建立，大概便是這樣的狀態。

妻子的日記裡，提到一個叫胡安‧魯爾福的人，她迷上了那個人和他的攝影 作品，還有小說 。她提到一篇叫〈盧維納〉的小說。來這裡後，我一直想著它，想著小說裡那個叫盧維納的地方。

「那裡的土地是白色的，閃閃發光，彷彿總被清晨的露水沾濕。」

「（那裡）白天和黑夜一樣寒冷，露水凝結在天空中，不至於落到地面上。」

「（那裡）時間是漫長的。誰也不記得時間，誰也不關心一年又一年如何過去。」

某種意義上，這個村莊很像盧維納。這裡，長年大霧瀰漫，老人們只能躲在屋子裡，悄悄祭奠死去的人；當太陽一出來，他們就要被迫忘記這一切，什麼也不能傾訴。顯然，妻子並沒有來過這裡。但她一定知道，這世上肯定有這樣的地方，就像盧維納──儘管誰都不知道，盧維納在世界上的什麼地方。

那天下午三點多，大霧就來了，排著看不見的陣列，一點點匯聚起來。也有可能，它是一下子出現的，反正當我望向窗外時，它已經在那裡了。

一開始，還能看到朦朧的山影，縫隙裡滲出點綠意。不多久，眼前只有一片冷凝的白。（一○）